【英聯賽盃】熱刺爆冷遭乙組仔踢出局　阿仙奴曼城輕鬆過關

英格蘭聯賽盃第3圈，曼城、阿仙奴、李斯特城等多支英超球隊都在昨晚順利過關，淘汰低組別的對手，但應屆歐聯亞軍熱刺卻陰溝裏翻船，作客英乙的高車士打在互射12碼輸波出局。

熱刺在當地時間昨晚（9月24日）的英聯盃第3圈作客英乙的高車士打，輪換部分主力，但仍有迪利阿里、盧卡斯莫拉及雲耶馬等將坐鎮。熱刺在控球及射門皆佔優勢，其中獲加彼德斯在下半場有記射門中柱。

熱刺輪換陣容，盧卡斯莫拉獲得正選機會。（路透社）

迪利阿里正選披甲。（路透社）

久攻不下的熱刺在下半場中段換人，孫興慜、基斯甸艾歷臣及拉美拿入替，但最後仍無法攻破高車士打，法定時間踢成0：0。在互射12碼，熱刺的艾歷臣在首輪「宴客」，加上盧卡斯莫拉亦在最後一輪射失，最終高車士打以4：3晉級。

見形勢不妙，普捷天奴派孫興慜、基斯甸艾歷臣入替。（路透社）

基斯甸艾歷臣的12碼被對手門將救出。（路透社）

高車士打對熱刺精華片段：

排英乙中游的高車士打是今屆英聯盃的巨人殺手，連續兩圈踢走英超球隊，他們上圈作客守和水晶宮0：0並以互射12碼淘汰對手。至於熱刺則陷入小低潮，連續3場比賽不勝，領隊普捷天奴坦言感到失望，他指球隊佔盡上風，但前場欠侵略性，找不到入球。

普捷天奴認為球隊需要建立團結的氣氛。（路透社）

對於近期成績偏軟，普捷天奴則說：「我知道這是困難的局面。當你的陣容班底一直未有定案時，總是很難做，你還要損失時間。之後，你需要去彌補損失的時間，這就是我們正面對的問題。我們的表現不俗，但你需要更多，例如在心理上的連結。我們要團結一切，而不是同床異夢，各有各想法。我們要時間去建立這種團結。」

昨晚其餘幾場英聯盃第3圈賽事，各支英超球隊順利過關，曼城靠史達寧及加比爾捷西斯各入一球，加上對手擺烏龍，作客以3：0擊敗普雷斯頓，而阿仙奴更在主場以5：0大破諾定咸森林，其中加比爾馬天尼利梅開二度，祖爾韋洛克、雷斯尼爾遜及洛賀丁各入一球，值得一提的是，哥林張伯斯今場送出3個助攻。

加比爾馬天尼利入球後，與助攻的哥林張伯斯慶祝。（路透社）

加比爾捷西斯入球後，扮打電話慶祝。（路透社）

另外4場英超球隊的英聯盃賽果：