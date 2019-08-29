【英聯賽盃】車路士抽上籤鬥乙組仔　曼城阿仙奴撼英冠球隊

英格蘭聯賽盃第3圈昨晚抽籤，多支英超強隊開始參戰，衛冕的曼城及阿仙奴都遇上較強的對手，分別對英冠的普雷斯頓及諾定咸森林。在Big 6之中，車路士的籤運最好，對手是英乙的甘士比或馬爾斯菲。

英超前列球隊由第3圈起參加英聯盃，經過昨晚（8月28日）的抽籤，衛冕的曼城會作客英冠上游的普雷斯頓，至於阿仙奴則會主場對另一支英冠球隊諾定咸森林。曼聯及利物浦都抽中對英甲球隊，曼聯在主場對羅奇代爾，利物浦就要作客米爾頓凱恩斯。

曼城是上屆英聯盃冠軍。（Getty Images/資料圖片）

在Big 6之中，車路士及熱刺都抽中對英乙球隊，實力差距最大，其中車路士會在史丹福橋對甘士比及馬爾斯菲的勝方，相信最易應付。至於熱刺要作客高車士打，而高車士打在次圈曾淘汰英超的水晶宮，所以熱刺都要打醒十二分精神。此外，英聯盃第3圈有一場英超內訌，由白禮頓主場對阿士東維拉。第3圈的賽事將於9月底舉行。

英聯盃第3圈抽籤結果：

阿仙奴 Vs 諾定咸森林 白禮頓 Vs 阿士東維拉 伯頓 Vs 般尼茅夫 車路士 Vs 甘士比/馬爾斯菲 高車士打 Vs 熱刺 卡維尼 Vs 史篤城 盧頓 Vs 李斯特城 米爾頓凱恩斯 Vs 利物浦 曼聯 Vs 羅奇代爾 牛津聯 Vs 韋斯咸 樸茨茅夫 Vs 修咸頓 普雷斯頓 Vs 曼城 錫菲聯 Vs 新特蘭 錫周三 Vs 愛華頓 屈福特 Vs 史雲斯 狼隊 Vs 雷丁

曼聯在第3圈將對英甲的羅奇代爾。（Getty Images/資料圖片）

在英國時間昨晚的英聯盃次圈，英超的般尼茅夫贏得相當險，主場與英乙的格連森林踢成0：0，之後僅靠互射12碼贏波晉級；至於般尼更加在陰溝裏翻船，主場以1：3不敵英甲的新特蘭。

愛華頓就跟英甲的林肯城上演入球騷，靠盧卡斯迪治尼、基菲爾施古臣、伊禾比及李察利臣各建一功，作客贏4：2。至於紐卡素主場對李斯特城踢成1：1，最後李城靠互射12碼晉級。

愛華頓在昨晚的第2圈作客以4：2擊敗林肯城晉級。（路透社）

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