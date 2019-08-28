【英聯賽盃】水晶宮負乙組仔出局　史篤城門將畢蘭特送禮險成罪人

昨晚上演多場英格蘭聯賽盃次圈，水晶宮及諾域治兩支英超球隊滑鐵廬，不敵低組別球隊出局，而較值得留意的是韋斯咸，英格蘭中場韋舒亞事隔超過600日再取得入球，助球隊淘汰紐波特郡。另外，史篤城門將畢蘭特犯錯，送禮予對手入波，差點令球隊出局，幸好他們最終靠互射12碼挫列斯聯。

曾經的英格蘭新星韋舒亞已經27歲了，如今只是一名平庸的中場，效力韋斯咸。在當地時間昨晚（8月27日）的英聯盃次圈，他代表韋斯咸作客英乙的紐波特郡，在43分鐘把握對手中堅賀健斯的失誤，搶走其腳下球，推入禁區射入，為韋斯咸開紀錄。

韋舒亞在昨晚的聯賽盃正選披甲，為韋斯咸開紀錄。（路透社）

這個是韋舒亞加盟韋斯咸後首個入球，也是他事隔超過600日再取得入球，他上次入波已經是去年1月3日代表阿仙奴對車路士的英超比賽。韋斯咸主帥柏歷堅尼慨嘆：「他上季上陣的時間實在太少，你不能期望他是位頂級的球員，但他能夠表現出自己仍是一位好球員。」

這是韋舒亞600日以來的首個入球。（路透社）

韋舒亞入球片段：

換邊後，柏保路科奴斯再入一球，帶領韋斯咸作客以2：0擊敗紐波特郡。在次圈晉級的英超球隊尚有屈福特、白禮頓、修咸頓、阿士東維拉及錫菲聯，其中屈福特主場以3：0大勝高雲地利，今夏以3000萬鎊身價來投的前鋒伊斯美拿沙亞首度正選，即取得入球，為屈福特先開紀錄。

換邊後，柏保路科奴斯再入一球，帶領韋斯咸作客以2：0贏波。（路透社）

不過，講到贏得最輕鬆的，還是升班馬阿士東維拉，他們作客以6：1大破克魯，其中侯利漢尼梅開二度。至於白禮頓、修咸頓及錫菲聯就同樣以一球之差小勝對手晉級。

高車士打越級挑戰，靠互射12碼淘汰水晶宮。（路透社）

昨晚有兩支英超球隊出局，分別是水晶宮及諾域治。剛在聯賽作客贏曼聯的水晶宮，今場主場對英乙的高車士打，兩隊排名相差75位。水晶宮無攻破對手大門，就算換入韋費特沙夏及佐敦阿休，仍然沒有辦法，與高車士打互交白卷。在互射12碼，水晶宮有安祖斯唐辛射失，高車士打則5射全中，以5：4爆冷晉級。

上場聯賽擊敗曼聯的水晶宮，在下半場換入佐敦阿休加強攻力。（路透社）

諾域治是昨晚其中一支出局的英超球隊，被卡維尼淘汰。（路透社）

至於諾域治作客英乙的卡維尼，就被對手大勇的前鋒盧巴拿一箭定江山，輸0：1敗陣。盧巴拿今季腳風超順，開季已經有5個入球。

盧巴拿今季腳風超順，開季已經有5個入球。（路透社）

還有一場比賽值得一提，就是列聯斯對史篤城。史篤城半場領先2：0，形勢大好，但在67分鐘，門將畢蘭特犯錯，大腳斬波卻不夠高，省中隊友的背部反彈回來，列聯斯的尼基迪亞截到，單刀射入，追成1：2。之後列聯靠希達哥斯達再入一球，追成2：2平手。

畢蘭特送禮予尼基迪亞射入片段：

幸好畢蘭特犯錯未至於令史篤城出局，在互射12碼，史篤城5射全中，包括畢蘭特親自操刀在第5輪射入，而列斯聯則有積夏里遜在第5輪「宴客」，史篤城贏5：4晉級。

畢蘭特在互射12碼親自操刀射入。（Getty Images）

史篤城有驚無險，淘汰列斯聯晉級。（Getty Images）

列斯聯對史篤城精華片段：