【中超】前英格蘭小將布朗寧入籍中國　跟隨外公姓蔣改名光太

內地傳媒披露，前英格蘭小國腳布朗寧已入籍中國，將中文名改為蔣光太，但他仍需等待國際足協的批准，才能代表國足上陣。

內地的足球記者透露，25歲的布朗寧已經領取中國護照，成為中國人。布朗寧在英國利物浦出生，於愛華頓青訓營成長，出道後多次外借，至今年初離開英倫，轉到中超的廣州恒大。在恒大效力大半年後，他終於獲得中國國籍。

布朗寧6月代表恒大出戰亞冠盃。（視覺中國/資料圖片）

司職後衛的布朗寧本身有華人血統，其外公蔣英榮是廣東江門市新會沙堆鎮梅閣村人。據蔣氏的族譜，布朗寧屬於長房光字輩，故取名為蔣光太。其實，他最初打算改名為蔣光泰，但因為「泰」字筆劃多，所以改為用「太」。

受中超外援名額限制，恒大今季沒有為蔣光太註冊，他只能跟預備組訓練。雖然他已得中國國籍，但今夏轉會窗的註冊期已過，所以在餘下球季都無法上陣，要待新球季才能以內援身分註冊。

布朗寧在今年離開英超，轉到中超踢恒大。（視覺中國/資料圖片）

此外，蔣光太亦未可為國足上陣，因為他之前曾為英格蘭小國腳出戰正式比賽，所以有待國際足協的裁決。據內地傳媒稱，國際足協批准蔣光太為國足披甲的機會很大。