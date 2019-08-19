【國足】艾傑臣入選中國大軍名單　內媒披露尚有四巴西外援等入籍

亞洲足協昨日宣布，原籍巴西的廣州恒大前鋒艾傑臣，正式入選納比麾下的中國國家隊，備戰9月的世界盃亞洲區外圍賽，勢成首位沒有中國血統的歸化球員。

中國足協向亞洲足協遞交了一份多達62名球員的大軍名單，其後會逐步裁減至23人，備戰9月10日對馬爾代夫的世界盃亞洲區外圍賽。亞洲足協昨日透過官網證實，國足的大軍名單中有兩名歸化兵，分別是李可及艾傑臣。

亞洲足協的官網頭版報道，艾傑臣入國足的消息。（亞洲足協官網截圖）

原籍英國的李可在今年初辦妥入籍手續，已經在6月為國足上陣過。至於原籍巴西的艾傑臣則是最新的歸化兵。30歲的艾傑臣在2013年離開巴甲投效恒大，其後轉會上海上港，今年再回歸恒大，在中國居住了6年。

與效力北京國安的李可不同，艾傑臣並沒有中國血統。如果他在9月的比賽上陣的話，將成為首位沒有中國血統的歸化國腳。

回歸恒大的艾傑臣，入選中國的大軍名單，勢於9月的世盃外上陣。（視覺中國/資料圖片）

其餘4名等候入籍中國的巴西兵（按圖放大）：

據內地傳媒報道，在艾傑臣之後，尚有4名中超的巴西外援等候入籍，分別是中甲廣東華南虎的前鋒阿路斯奧（Aloísio）、天津天海前鋒阿倫（Alan Carvalho）、河北華夏幸福前鋒費蘭度軒歷基（Fernando Henrique）及廣州恒大前鋒列卡度高拉特（Ricardo Goulart）。

巴西傳媒稱，高拉特已經向巴西相關部門申請放棄巴西籍，相信會在2020年完成。然而，艾傑臣及高拉特的家人並不會轉籍，他們仍會保留巴西護照，在生活上不會有太大改變。