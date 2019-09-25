【英錦標】戴偉浚精彩遠射破門　處子入球助狼隊U21取勝

香港球員戴偉浚昨晚取得加盟狼隊後首個入球，他代表狼隊U21出戰英格蘭聯賽錦標分組賽，在禁區外射入一記精彩的遠射，助球隊作客以4：2擊敗英乙的卡素爾。20歲的戴偉浚賽後在社交網站留言：「入波兼取3分！作客踢出優秀的團隊表現。」

今夏與狼隊U23簽下「2+1」合約的香港小將戴偉浚，在當地時間昨晚（9月24日）代表U21正選登場，出戰英格蘭聯賽錦標分組賽北部G組首場，作客英乙的卡素爾。

戴偉浚入球後與隊友慶祝。（狼隊青年軍Twitter）

戴偉浚入球逐格睇：

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曾效牛津聯及貝利的戴偉浚在39分鐘建功，射入加盟狼隊後首個入球。當時是40分鐘，兩隊踢成1：1，戴偉浚在右路接到隊友的傳球後，轉身向前推往禁區。面對對方的防守，戴偉浚「插花」再推橫，於禁區外起左腳勁射破網，助球隊領先2：1。狼隊青年軍在社交網站上稱讚戴偉浚這球是優秀的射門（Fantastic strike from Tsun-Dai）。

戴偉浚賽前到卡素爾主場操練，熟習場地。（狼隊青年軍Twitter）

最終，狼隊U21作客以4：2贏卡素爾，但戴偉浚完全被隊友艾殊利施爾（Benny Ashley-Seal）搶盡風頭，因為後者大演帽子戲法。戴偉浚今場沒有踢足全場，到81分鐘被換離場。狼隊贏波後得3分，但得失球差不及黑池，排小組次席。戴偉浚賽後在社交網站留言：「入波兼取3分！作客踢出優秀的團隊表現。」

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狼隊U21作客卡素爾精華片段：