世界足球先生選民資格欠核實　香港傳媒代表轉行近一年仍可投美斯

美斯擊敗華基爾雲迪積克及C朗拿度，當選今年國際足協的世界足球先生，香港區有3名選民投票，分別是港足主帥麥柏倫、港足隊長黃洋以及傳媒代表彭志海。麥柏倫及黃洋的投票資格毋庸置疑，但國際足協如何選傳媒代表？ 《01體育》聯絡到代表香港傳媒投票的彭志海，他也不清楚自己被選中的原因，坦言大半年前已經轉行，沒有再做傳媒，其舊公司的雜誌更沒有在香港出版了，故十分尷尬；彭志海亦慨嘆國際足協的做法「求其」。

國際足協的世界足球先生分別由全球的國家隊隊長、教練、傳媒代表及球迷投票選出，各佔比25%。每個地區各有一名由國際足協挑選的記者去投票，翻查記錄，過去兩屆世足先生沒有香港傳媒代表投票，但今屆就有一名叫彭志海的記者，有份投票選出世足先生美斯及最佳男足教練高普。

在周一的國際足協年度頒獎禮上，美斯（左）獲得世界足球先生。（Getty Images）

究竟彭志海是何方神聖？國際足協為何會選他做香港傳媒代表？《01體育》找到彭志海親身回應，他坦言：「點解有份投票？我都唔知。」他估計與去年世界盃有關，他續解釋：「事緣上年世界盃，當時我做《Soccer World》，公司抽中香港區世界盃探訪證的後補位置，正選是伍家謙那一間。因為是後補，所以都先去登記FIFA media的會員，如果正選不去，我就飛過去。」

未有核實投票人資格

距離上年世界盃已經14個月，彭志海亦離開了傳媒行業，但他上月突然收到國際足協的通知，「收到電郵叫我投票，選世界足球先生。我當時都不知道原來每個地區只得一個（傳媒代表），收到電郵就去投票。投票方法很簡單，入去條連結，投3個人，1分鐘就投完。」彭志海補充：「他們沒有核實我身分，只是電郵叫我投票。」

香港傳媒代表彭志海除了有份投世界足球先生外，還可以投最佳男足教練，最後利物浦主帥高普（右二）得獎。（Getty Images）

「國際足協做法求其」

彭志海續說：「（國際足協）做法當然求其，因為我已經沒有再做傳媒，那間公司都沒有了。」他慨嘆整件事十分尷尬，「現在知道原來每區只得一個傳媒代表，我都有點尷尬，因為我都轉行近一年，那間公司都好似已經結束了。現在回看，覺得有點尷尬。」

彭志海表示上季初間中有寫足球報道，但下半季就沒有再做任何傳媒工作，「現在發現整件事原來是這樣，我會向國際足協取消傳媒登記，因為我確實不是media了。」他建議國際足協每年都要更新資料，確定登記的傳媒機構仍在營運以及該記者仍在職。

在世足先生的投票中，香港區傳媒代表彭志海的第一選擇是美斯。（FIFA文件截圖）

在最佳男足教練的投票中，彭志海則支持哥迪奧拿。（FIFA文件截圖）

支持美斯、哥迪奧拿

彭志海的世界足球先生的3個選擇依次序是美斯、法蘭基迪莊及雲迪積克，而最佳教練就依次序是哥迪奧拿、迪甘斯及高普。他解釋：「投哥迪奧拿及美斯都有個人感情分，講成績，哥迪奧拿不是差，在國內拿了三冠王，而歐聯出局與運氣有關。」

被問到排美斯先於雲迪積克的原因，彭志海說：「利物浦之強在於全隊都強，全隊的壓迫踢法，減輕後防壓力。美斯現在巴塞是單天保至尊，上季很多時都靠他才贏到波，最後都有點個人情意結，我覺得美斯是全世界最好的足球員，哥迪奧拿那種風格是最好的。」