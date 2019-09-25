【FIFA頒獎禮】世界足球先生選票離奇消失　埃及足總有心定無意？

在世界足球先生投票中，向來有「關係票」，例如葡萄牙主帥費蘭度山度士肯定會投C朗拿度，支持本國球星。 不過翻查今屆世足的選票紀錄，為何埃及國家隊主帥及隊長沒有投穆罕默德沙拿？慢着，他們不是沒有投沙拿，而是根本沒有投票！究竟埃及消失的兩票去了哪兒？

利物浦的埃及前鋒穆罕默德沙拿在今年世界足球先生選舉中排名第四。中國隊長蒿俊閔、希臘隊長托路斯迪斯及黑山隊長史提芬沙域等都將沙拿放到第一選擇，但他的埃及同鄉呢？

沙拿上季助利物浦贏得歐聯冠軍，得到不少人的支持。（Getty Images/資料圖片）

在「E」字開頭的國家地區中，不見有埃及教練或隊長的選票。（FIFA文件截圖）

翻查國際足協的投票記錄，竟然沒有埃及隊長及埃及教練的名字。傳媒馬上追訪負責投票的埃及國家隊隊長艾穆罕默迪（Ahmed Elmohamady）及埃及奧運隊主帥加列比（Shawky Ghareeb），兩人都表明有投票，而且皆支持沙拿，其中效力阿士東維拉的艾穆罕默迪更明言：「說我沒有投票的，都是錯的！我投了沙拿，之後是C朗及沙迪奧文尼。」

埃及國家隊隊長艾穆罕默迪堅稱有投票，而且第一選擇是投沙拿。（Getty Images/資料圖片）

隊長及教練投了票，但國際足協沒有收到；消失的兩票，問題明顯出於中間人埃及足總身上，估計埃及足總沒有將這兩票寄出。

再翻查傳媒票，埃及傳媒代表Hany Danial的投票紀錄，赫然出現在國際足協相關文件內，他首選文尼，次選C朗拿度，第三選擇才是同鄉沙拿。

沙拿周二（24日）在社交網站留言：「無論他們如何想改變我對你及人們的愛，他們都不會成功的。」令人猜測，沙拿這番說話是向埃及足總說的。

埃及傳媒代表Hany Danial的投票紀錄，赫然出現在FIFA文件內，更加證明埃及隊長和教練「被消失的選票」不尋常。（FIFA文件截圖）

沙拿及埃及足總不和，乃是公開的秘密。去年4月沙拿曾入稟控告埃及足總，未經他同意下將肖像印在埃及國家隊專機上，侵犯其肖像權，因為埃及足總贊助商、電訊公司WE，與贊助沙拿的Vodafone是競爭對手。去年世界盃後，沙拿亦曾公開批評足總，指國家隊安排不當，令球員很容易被球迷騷擾。