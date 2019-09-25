【港足】馬來西亞憂香港局勢拒作客　兩日內兩球賽取消或延期

昨日傳出澳門足總拒絕來港作客，令原定10月中舉行的港澳埠際賽需延期。今日（25日）足總宣布，原定10月15日舉行、香港對馬來西亞的國際友誼賽亦需取消。

香港足總宣布，今日接獲馬來西亞足協來函，「說明其代表隊無法來港參加原定於2019年10月15日舉行的國際友誼賽」，足總又表示，曾嘗試與馬來西亞足協協商，「惟未能取得成果」，故決定取消球賽。由於門票早前已開始發售，足總將安排為已購票球迷退款，手續及安排會在稍後公布。

馬來西亞原定在10月15日訪港與香港合演國際友誼賽，惟賽事終取消。（馬來西亞足協）

馬來西亞退賽原因相信與香港局勢及示威活動有關，馬來西亞足總常務秘書長Stuart Ramalingam昨日透露，儘管香港對伊朗的世界盃外圍賽順利舉行，但局勢隨時有變，「我們與香港方面的協議是若情況變得不能接受，就會在雙方有共識的情況下，將比賽移師馬來西亞」。不過，相信雙方最終未能為改變主客場達成共識，比賽終告取消。



馬來西亞退賽，已是兩日內第二支代表隊拒絕來港作客，昨日有傳澳門足總拒絕來港，作客原定10月12日舉行的第75屆港澳埠際賽，香港足總昨日回應指雙方未能就10月的賽期達成共識，會再就賽期協商。