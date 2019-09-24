【港足】港澳埠際賽需延期舉行　澳門代表隊6月曾鬧退隊風波

歷史悠久的港澳足球埠際賽，一般在每年下半年舉行，然而今年仍未有賽事消息，香港足總稱，賽事未能如期在10月舉行，會再與澳門足總商討檔期。

港澳埠際賽自1937年起開始舉辦，除少數年份因戰爭、場地問題而未能舉行，至去年為止已舉行至第74屆。然而第75屆港澳埠際賽遇上阻滯，今屆本來輪到香港任東道主，惟有指澳門足總已提出申請，不會在10月派隊來港參賽。香港足總方面則表示，兩地足總未能就10月賽期達成共識，稍後會再決定新賽期。而年底舉行的省港盃，則暫時如常舉行。

香港隊與澳門隊74次在港澳埠際賽交手，香港獲勝58次。（資料圖片／袁志浩攝）

澳門拒絕來港的原因暫未明朗，未知是否與近月的社會運動有關，不過，澳門足總今年6月底曾在世界盃外圍賽第1圈鬧出退賽風波，致代表隊球員不滿、甚至拒絕再代表澳門。當時澳門隊在世盃外首圈的首回合，主場以1：0小勝斯里蘭卡。

澳門隊（綠衫）早前曾因世界盃外圍賽的退賽風波，令代表隊球員不滿。（資料圖片／袁志浩攝）

到次回合作客斯里蘭卡，澳門足總卻以安全理由拒絕派隊前往作賽，縱使亞洲足協視察後認為斯里蘭卡主場未有危險、澳門代表隊球員亦聯署要求澳門足總如常比賽，惟最後澳門堅持不參賽，最後遭判罰輸0：3，兩回合總計1：3出局，成為2022世界盃首支出局球隊。因而失望不已的澳門球員，紛紛表示暫時不會再代表澳門，當中包括在港超球隊理文落班的梁嘉恆。