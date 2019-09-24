【港足】麥柏倫點兵鬥伊拉克馬拉　33人名單入籍兵小將並重

香港足球代表隊10月份將進行兩場國際賽，分別於10月10日作客伊拉克，迎來2022世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事；然後於10月15日返回主場，友賽東南亞國家馬來西亞。港隊主教練麥柏倫今日（24日）公布33人初選名單。

港足於世界盃亞洲區外圍賽身處C組，9月初已戰畢兩仗分組賽，分別作客迫和柬埔寨，以及主場以兩球不敵亞洲一哥伊朗。港隊10月10日將先到訪伊拉克南部城鎮巴士拉（Basra）的體育城球場，進行首循環第三輪分組賽。不過因港隊第四輪賽事輪空，球隊將於10月15日在香港大球場，友賽世界排名第158的馬來西亞。

效力中甲球隊貴州恒豐的法圖斯未有入選。（資料圖片/高詩琪攝）

傑志東方成大戶 法圖斯落選

麥柏倫這次沿用多位9月份出戰世盃外的球員，包括羅素、丹尼、艾力士及辛祖等入籍兵；年青球員包括羅梓駿、徐宏傑、茹子楠、鄭展龍、鄭兆均等亦榜上有名。傑志跟東方龍獅成為今次選兵大戶，各有8名球員入選，9月時因傷退隊的翟廷峯、李嘉耀及徐德帥均再獲召。而早前曾以個人原因留守中甲球會的中堅法圖斯，則未有入圍。

港足世盃外作客對柬埔寨圖輯（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

基奧雲尼相隔一年再獲召

值得留意的是，東方龍獅守衛曾錦濤，跟富力R&F前鋒基奧雲尼重獲港足徵召。後者對上一次入選正是去年10月，隨港隊友賽泰國及印尼，惟其後因傷而未能征戰東亞足球錦標賽，自此便未再披起港隊戰衣。港隊在麥柏倫上任後攻力未如理想，3戰合共僅射入1球，相信這位射手或可助港隊解決目前困境。

另外，飛馬守門員梁興傑於上周高級組銀牌賽中，撲出12碼成為球隊晉級功臣，結果這位門將亦繼2016年3月世盃外後，再度入圍大港腳初選名單。

基奧雲尼去年因傷缺席東亞錦外圍賽，自此未有再入選港足大軍名單。（資料圖片／李澤彤攝）

港足世盃外主場鬥伊朗圖輯（按圖放大）

+ 15 + 14 + 13

港超聯第四輪賽事於10月4日至6日進行，足總指會在6日晚上公布決選名單。港隊會於10月7日正式展開集訓，翌日便出發至巴士拉，9日於當地進行賽前最後一課練習後，即於10日當地時間晚上7時作賽。港隊完成對伊拉克一役後，會於11日返港，休息一天後再於13日重啟訓練，備戰15日晚上主場友賽馬來西亞。

香港代表隊10月份國際賽賽程 10月10日 作客伊拉克 10月15日 主場對馬來西亞