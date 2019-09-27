【港超聯】黃威終隨堅家軍投東方　繼承經典前鋒球衣

港足中場黃威自去季尾回歸自由身後，一直尋求於中甲或中超落班，惟最終試腳結果都未如理想。這位前和富大埔球員結果於今日（27日）正式加盟東方龍獅，跟隨主教練李志堅續戰港超。

黃威是大埔去屆贏取港超冠軍功臣之一，惟這位27歲中場季初並未有隨「堅家軍」轉投東方，一直處於自由身。他曾透露自己到過中超球隊試腳，雖然對結果不太樂觀，惟仍會不斷尋找試腳機會，並不排除重返港超聯的機會。

黃威自8月起隨東方龍獅跟操，雙方終正式簽約。（東方龍獅足球隊）

繼承麥基23號球衣

黃威由8月起待在東方跟操至今，他結果於今日正式跟東方簽訂合約，將穿起前港足前鋒麥基退役後空出的23號球衣。而東方已為黃威完成註冊手續，可於下周日（29日）對大埔的港超賽事中候命，或有機會倒戈舊主。

黃威上季協助大埔奪冠，今季雖一度回歸自由身，惟最後仍跟隨主教練李志堅轉投東方龍獅。（資料圖片）

27歲的黃威曾效力深水埗、YFC澳滌及香港飛馬等香港球隊，這位司職進攻中場的球員是港足常客，縱然他近期因沒有落班而狀態不足，仍被主帥麥柏倫在9月及10月的兩次國際賽選兵中徵召入伍。

2019/20球季港超聯第3周賽程。（01美術製圖）

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