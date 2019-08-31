【港超聯】慕沙倒戈絕殺激動慶祝　東方首戰2：1反勝元朗

港超聯首輪，各支投資甚鉅的豪門球隊，先後全取3分，包括新季換上新教練及新球員的東方龍獅。這支「藍衫軍」今日（31日）到元朗大球場作客佳聯元朗，贏得絕不輕鬆，慕沙倒戈絕殺成為焦點。

「721」白衣人在元朗西鐵站無差別襲擊市民的事件後，一直有不少球迷聲言要杯葛元朗足球隊。元朗開季首場賽事在主場元朗大球場舉行，人數未算下滑太多，仍有791人冒雨入場。今日球迷亦未有如昨日（30日）的揭幕戰般高調表態，僅在完場前有市民高呼「721」，不滿襲擊事件尚未圓滿解決。在襲擊事件中曾現身的元朗足球會會長黃威信，則未見影踪。

東方今仗主要依靠艾華頓在前線衝鋒陷陣。（高詩琦攝）

東方換上去季帶領大埔奪得聯賽冠軍的李志堅領軍，正選陣容中大部份為原有陣容。上季為大埔奪冠的球員中，有馮慶燁及梁冠聰2人擔正。面對球員及主教練俱有變更的佳聯元朗，8分鐘先有艾華頓左路突破推入禁區起腳中柱，為東方上半場最具威脅攻勢。這位中鋒24分鐘中路推進至禁區頂再分予左邊的慕沙，後者把握元朗門將葉嘉宇出迎起腳，但王睿及時回身解圍。有主場優勢的元朗攻勢亦不少，張民樂18分鐘左邊起腳射斜，其後祖連奴勁射逼得葉鴻輝飛身救出，完半場前羅振庭禁區左側起腳射遠柱，同被葉鴻輝化解。

慕沙（右一）倒戈元朗攻入絕殺球，賽後與隊友相擁。（高詩琦攝）

曾梓軒一度建功，助佳聯元朗領先。（高詩琦攝）

換邊後元朗先開紀錄，祖連奴在70分鐘自行運球殺入禁區後，曾梓軒在混亂間射入打開紀錄。落後的東方隨即大反撲，在5分鐘內反先。83分鐘，基頓先以頭槌扳平，88分鐘再由慕沙再破門射入倒戈入球，為東方完成2：1反勝，這名上季效力元朗的前鋒激動慶祝，完場後亦跪地痛哭，似對反勝舊東家非常激動。傑志、富力R&F及東方龍獅3支今季投資最鉅的港超球隊已先後登場，3隊均順利全取3分，為新球季揭開序幕。

葉嘉宇今仗為元朗救出不少險球，未能保住勝局，顯得一臉失落。（高詩琦攝）

港超聯首輪元朗對東方戰况（點圖放大）：