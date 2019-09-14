【港超聯】東方燕子崗爛地大破富力　李志堅：展現強隊本色

香港足總早前以球場草地及設施改善情況理想為由，通過港超球隊富力R&F繼續以中國廣州燕子崗運動場為主場。不過富力今日（14日）於燕子崗進行季內首場主場賽事，比賽即因場地積水而延遲30分鐘舉行。 最終東方在上半場打破僵局後，再於下半場尾段連轟三球，以4：0擊敗富力，暫時升上聯賽積分榜首位。

燕子崗場地質素及排水系統一直引人詬病，過去雨中作賽時皮球曾出現彈地不起的情況；上季迎戰凱景的賽事亦因積水問題而兩度延期。富力今夏投資近300萬港元翻新球場，草地排水系統成主要項目之一，而足總曾至少兩度北上視察，並指會方代表及隨行球場草地專家認為，草地及設施改善情況合乎港超聯主場要求。足總最終以此為由，無視近期港人來往中國內地時遇上審查、引起部份港超球員與球迷擔憂北上人身安全等問題，於今周三通過以燕子崗作為富力新球季主場。

富力在今日終在燕子崗舉行季內首場主場賽事，迎戰另一爭標份子東方龍獅，惟賽前因廣州受廣大範圍雷雨區及閃電影響，令場地再次出現積水問題。賽事最終需順延30分鐘開始，且從比賽直播畫面中可見，球員於濕滑草面上踢得甚為艱苦，而比賽尾段地面基本上充滿泥頭，令外界質疑足總對燕子崗「草地及設施改善情況」的看法及決定是否合理。

富力前鋒迪布利（左）於前線甚有威脅，但最終未能取得入球。（圖片來源：香港足總）

440名觀眾入場 東方尾段連入三球

東方龍獅打氣團「東方十二人」早前曾發表聲明，將不會隨軍北上作客，在欠缺客隊球迷之下，富力官方公布今仗仍有440名觀眾入場。在主力林志堅賽前熱身時受傷下，富力改由白鶴替補，惟攻力受到影響。東方於上半場尾段先開紀錄，基頓於12碼點力壓古拿接應角球迎頂，皮球省中人後由迪高於門前快腳射入。由外援名額限制，力求搶攻追平的富力於下半場以謝家榮入替周煜辰，同時換入射手利安高。不過富力全軍壓境下夥粒無收，86分鐘反被基頓頭槌破門；1分鐘後再由艾華頓於三名守衛夾擊中建功。加上後備入替的鍾偉強，於補時階段接應艾華頓橫傳後射入空門，最終東方作客以4球大勝「5000萬大軍」富力，開季兩戰全勝。

為東方龍獅攻入首球的迪高，於燕子崗草地上「滑行」慶祝。（圖片來源：香港足總）

兩軍賽後起衝突 李志堅望對方控制情緒

賽前當地天氣惡劣，東方主教練李志堅指即使比賽時已停雨，場地質素依然成球隊困擾之一，「場地事實上不太理想，但這是公平的，大家都使用同一個草地。」他又直言富力今季繼續投放資金「製作」一支強隊，視對方為爭標「假想敵」，因此這仗目標是穩打穩紮、小心應付；縱然最終分差較大，但勝利得來不易，「這季我們強調要重現強隊本色，所以無論入多少球都是一種鼓舞，球員集中力是勝利關鍵。」富力尾段曾侵犯東方主力而遭警告，兩軍賽後亦出現輕微衝突，李志堅相信當中存在誤會，並希望對方理解及控制情緒，「我們高興是因為球隊表現出色、保持零失球，這是一支職業球隊應有的熱情。希望對手切勿誤會我們不尊重他們，說要盡可能取得入球。若造成誤解的話，我也感到不好意思。」

富力今季以5000萬港元班費組軍，劍指本地錦標「大滿貫」，惟在主場第一戰即吞下4隻光蛋。主教練楊正光稱賽前從沒預計落敗，比分差距令他感到失望及意外，「球隊進攻及防守表現不錯，有點遺憾是埋門一腳的處理。自己工作有不足，會作出檢討。」富力下周三將於菁英盃揭幕戰鬥冠忠南區，楊正光相信即使球員士氣稍為受損，球員仍有足夠經驗及時恢復過來。

港超今周賽程