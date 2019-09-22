【田徑】姚潔貞赴鹿兒島備戰　亞錦賽盼入前6搶奧運分

香港田徑系列賽最後一天賽事，香港「長跑天后」姚潔貞自7月戰畢世錦賽後，今日在本地賽出戰女子5000米賽事，由頭帶到尾下以個人場地最佳時間17分08.43秒封后。

田徑賽季即將完結，不過馬拉松新季即將展開，姚潔貞自7月於產後首個全馬、黃金海岸馬拉松造出2小時34分07秒刷新塵封15年港績後，今早重返本地賽事，並以17分08.43秒摘下女子5000米金牌。她曾在2016年於宮崎造出16分01.88秒，自言不大滿意時間：「是差了一點，雖然已比去黃金海岸前練習時快，但想做到16分尾，不過這已是我在這場地比賽最快時間，相差差不多10餘秒，已算頗多了。」

姚潔貞透露在世錦賽後的訓練均以體能為主，較少高強度跑步訓練，「之前打不成颱風，天氣很悶熱，即使教練不是想我練高強度，我都有少少中暑感覺。」她將於周五出發往日本鹿兒島集訓，為10月尾的天水圍10公里挑戰賽備戰，緊接再於12月出戰力爭奧運積分的東莞亞錦賽。

姚潔貞產後仍持續勇態，新季全力爭取東京奧運積分。（葉詩敏攝）

她坦言會嘗試在亞錦賽力爭前6名：「是有點難，因為據上年來看，亞錦賽不多跑手參加，沒有人跟住跑的話便要自己跟時間。」亞錦賽比往年延後了一個月，今屆改在12月末進行，姚潔貞表示天氣較清涼有助發揮。

在澳洲黃金海岸馬拉松得到丈夫陳家豪作為「電兔」領跑，今日陳家豪也有到場打氣，他或會與潔貞一起參加亞錦賽，要看狀態和抽籤結果。

在教練村尾慎悅的嚴格訓練下，潔貞不斷做出佳績，村尾今日「監場」後即要趕去機場飛返東京。（葉詩敏攝）

丈夫陳家豪「吹水」功力有增無減，潔貞在旁不停笑說「又作故仔喇」。（葉詩敏攝）

黃芷銦戰柏林馬拉松 目標衝擊PB

沒有參加系列賽的徒弟黃芷銦，今早也有到場為「師母」打氣，她將出戰9月29日的柏林馬拉松，「剛在大連集訓了3個星期，現在主要是調整和減量訓練。」為了適應時差，她將比原定安排時間提早於周二出發前往柏林，「希望能衝擊個人最佳時間，造到2小時48分。」