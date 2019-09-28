【英超】本田圭佑Twitter自薦踢曼聯　「希望與優秀球員合作」

日本國腳本田圭佑與澳職的墨爾本勝利完約後，至今未有落班，而該名曾效力AC米蘭的日本球員在Twitter向曼聯自薦。

現年33歲的本田圭佑，早前效力澳洲的墨爾本勝利，並在去季聯賽事攻入7個入球，但他在今年5月宣布新球季將不會與球隊續約，至今仍然未加盟任何球隊。本田圭佑早前在個人Twitter上發文向曼聯自薦，更表示他不需要酬勞，他只希望與優秀的球員同場作賽。

本田圭佑上季效力澳職的墨爾本勝利後，今季未有落班。（Getty Images）

本田圭佑透過Twitter向曼聯自薦。（Twitter截圖）

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曼聯除了在英超揭幕戰4度攻破車路士的大門外，至今連續7場每場最多僅入一球，前線攻力不足，或許本田圭佑的死球能力及經驗可以為曼聯前場帶來起色。不少日本網民當然對於本田向曼聯自薦感到興奮，更有球迷表示本田圭佑在以年青球員為骨幹的曼聯，他的經驗將會協助球隊成長，亦有球迷讚揚本田是個不老的球員，並指他絕對有能力為球隊貢獻。

不少日本球迷支持本田圭佑加盟曼聯。（Twitter截圖）

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職業生涯曾經效力AC米蘭及莫斯科中央陸軍等歐洲球會，本田圭佑在2017年離開AC米蘭後，分別曾遠赴墨西哥及澳洲落班。本田在早前更兼任柬埔寨領隊一職，他將地面入滲的踢法帶進柬埔寨，而他不斷鼓勵球員的風格，亦使不少球迷留下深刻印象。

本田圭佑兼任柬埔寨主帥一職，為球隊注入新的足球風格。（資料圖片／袁志浩攝）

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