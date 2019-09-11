【足球】本田圭佑熱血指導柬埔寨　「你們的風格，你們的未來」

猶記得上星期世界盃外圍賽首仗，香港作客柬埔寨，雖由陳俊樂先拔頭籌，但主隊追平後踢出不俗的地面進攻，幾乎反勝。柬埔寨昨於主場面對西亞球隊巴林，亦僅負一球。 亞洲足球的長期「魚腩」部隊，令人眼前一亮。前日本國腳本田圭佑帶領下，柬埔寨堅持大打傳球入滲踢法。本田於個人Instagram不時上載指導柬埔寨球員的影片，變身「金句王」大放熱血之辭。他強調麾下要堅持風格，「這是你們的風格，你們的未來」。

柬埔寨現時世界排名170，較香港低31位，抽籤時屬最低的第5組別球隊。不過，柬埔寨在首兩仗未因懼怕對手較強而龜縮，相反堅持地面進攻，短傳上前。打和香港一仗若把握力較佳，大有機會後來居上。

港隊作客柬埔寨，陷入苦戰，幾乎遭後來居上。（資料圖片／袁志浩攝）

本田雖無教練牌照，但在訓練時親力親為，指導球員。他在剛過去周末備戰巴林時，在翻譯協助下以英文向球員訓話。他提醒球員要堅持自己的作戰風格，「我們不應放棄，要每一仗都這樣作戰。這是你們的風格，你們的未來。我肯定你們堅持下去，每個人都會看着你們。柬埔寨隊正在改變。」

本田圭佑未有教練牌照，是柬埔寨大軍的「軍師」。（路透社）

本田對柬埔寨的關切之心，溢於言表。他續道很多人向他讚許柬埔寨球員表現不俗，不過面對強手便應死守，「11個球員要墮後守足90分鐘，得到一、兩個反擊機會？」

他向麾下表明，「我跟他們說『不，我們不會這樣』。我們不談質素，而談這裏」，繼而指着自己的心，「不要懼怕」。本田坦言不是跟球員討論作戰的質素或錯誤，而是希望他們勇於堅持自己的踢法，「如果你們懼怕，我想我會生氣。但如果你會勇於打出自己的足球風格，我尊重你。這就是我們的紀律。」

柬埔寨在次仗主場迎戰109位的巴林，一如預期處於劣勢，但戰至77分鐘才失守。柬埔寨其後力求反撲，惜無功而回。一直坐於後備席的本田，賽後看來對球員表現未見失望，相反更鼓勵他們欣然面對落敗，「你可能認為這樣的一場賽事後，不應笑。但其實你應該開心！」本田表示不論自己或是主場球迷，都十分尊重柬埔寨眾將，「所以你們要表達更多，『多謝你們到場』。」

本田強調柬埔寨球員「是他們（主場球迷）的夢想」，不應垂頭喪氣，反而應該向球迷致謝，「為你自己驕傲！這是團隊！」

柬埔寨球員在體型與體力均較巴林為弱，仍堅持拼搏，嘗試進攻。（美聯社）

本田圭佑在後備席，觀看柬埔寨迎戰強敵巴林。（美聯社）

柬埔寨在下次世界盃外圍賽期將遇硬仗，先作客同組最強的伊朗，繼而在5天後回師主場迎戰伊拉克。