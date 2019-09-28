【排球．世界盃】中國輕取塞爾維亞提早封后　五度揚威世界盃

四年一度在日本舉行的女子排球世界盃，氣勢如虹連勝9場的中國女排，今仗直落三盤擊敗塞爾維亞，提早一輪鎖定世界盃冠軍，五度在世界盃封后。

在日本舉行的女排世界盃，中國女排挾9連勝的勇態，在第10輪賽事迎戰歐洲勁旅塞爾維亞。主帥郎平派出朱婷及張常寧等主力悉數正選上陣，兩名主攻手分別貢獻18分及16分，領中國女排以25：14﹑25：21及25：16，直落三盤輕取塞爾維亞，取得十連勝。女排世界盃的12隊參賽隊伍，上演單循環賽事，而中國女排取得10連勝後，提早一輪鎖定世界盃錦標，第5度揚威世界盃。

女排世界盃在1973年首次舉行，中國女排連續兩屆賽事封后，亦成為世界盃最成功的球隊。

中國女排輕取塞爾維亞，提早一輪衛冕世界盃錦標。（視覺中國）

中國女排3名雙位數得分球員（按圖放大）

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雖然中國女排成功衛冕，但主教練郎平表示在來年東京奧運前不可鬆懈，「球隊能夠堅持到底，亦有不少有實力球隊參賽，但不論對方的實力如何，也需要發揮自己應有的水平。我們來年必定有更多考驗，而球隊依然有不足，所以在來年繼續努力訓練，嘗試進一步提升，並繼續積極備戰來年的東京奧運。」

中國女排在最後一仗將與阿根廷交手，力爭11連勝，完美封后。