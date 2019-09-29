【跑步】兩度與世界紀錄擦身而過的男人　柏林馬拉松冠軍的遺憾

宿命是一種很不可思議的力量，有時真的令人不得不信。 今屆柏林馬拉松男子組冠軍比基利（Kenenisa Bekele），跑出2小時1分41秒的史上第二最快成績，跟傑祖基（Eliud Kipchoge）創下的最快紀錄只差兩秒。 今次，已經是他第二度跟馬拉松世界最快時間擦身而過。

同樣是5000、10000米出身的跑手，來自埃塞俄比亞的比基利，轉戰馬拉松的成績比不上近年橫掃各大馬拉松的傑祖基。

先後在2004、2008年兩屆奧運合共取得三金一銀，共奪得五面世錦賽金牌的比基利，至今仍保持5000及10000米世界紀錄，賽場成績遠勝傑祖基。可能因為這樣的關係，他在32歲那年，才轉戰全馬。那年是2014年，較他年輕3載的傑祖基，也在同一年開始馬拉松生涯。

2019柏林馬拉松男子組冠軍比基利（Kenenisa Bekele）。（Getty Images）

賽後比基利向觀眾致謝。（Getty Images）

2014巴黎馬拉松是他的「初馬」，2小時5分04秒已是極快的成績，無奈同場有「長跑皇帝」基比沙拉斯（Haile Gebrselassie）、特加特（Paul Tergat）和已故的瓦吉魯（Samuel Wanjiru）三大傳奇在陣，只得第四。同年芝加哥馬拉松是他首戰「六大」，以2小時5分51秒完賽，落後冠軍的傑祖基1分40秒。

2015年受到傷患困擾，未能如期出戰倫敦馬拉松，養傷11個月才在翌年的倫馬復出，以2小時6分36秒得第三，冠軍又是傑祖基。2016柏林馬拉松，傑祖基沒有參賽，比基利終於發揮實力，以2小時3分3秒奪冠，2013年柏林馬冠軍兼前世界最快時間紀錄保持者基普桑（Wilson Kipsang）慢他10秒僅得亞軍。

這個時間，與肯雅跑手金美圖（Dennis Kimetto）在2014柏林馬拉松創下的2小時2分57秒紀錄，只差6秒。

比基利衝線一刻。（路透社）

之後他一直不斷尋找機會挑戰全馬紀錄，可惜多次均無功而還，杜拜馬拉松半程退賽，倫敦馬拉松兩度落敗。

傑祖基到2018年柏林馬終於以2小時1分39秒刷新紀錄，今年他因為一星期後再次挑戰2小時完成全馬距離的Breaking 2計劃避戰柏林，賽事再次成為比基利的舞台。

賽事的展開不似預期，一開賽比基利已經落後，「開賽時我感到有點痛楚，所以落後了，幾公里之後我開始放鬆下來，所以我嘗試跑快一點」。

比基利跟馬拉松最快紀錄，只差兩秒。（Getty Images）

比基利：「我不會放棄」

堅持多年，比基利跟馬拉松紀錄還是只差一點點。由6秒到2秒，這麼近那麼遠，已經37歲的他，還有機會嗎？「我很抱歉，我實在不夠運。」比基利賽後說，「能夠跑出個人最佳時間（PB），我非常高興。但我仍然能夠做到（世界紀錄），我不會放棄，今次成績對未來相當鼓舞。」

賽事中，比基利與同鄉兼2019東京馬拉松冠軍利基斯（Birhanu Legese ）、另一同鄉林馬（Sisay Lemma）很快已突破「領先集團」，30公里的時候，利基斯甩開比基利和林馬，但比基利拒絕投降，末段發力反超前利基斯，他愈跑愈快，衝線前最後階段，與世界最快時間相當接近，最後跟紀錄只差兩秒。

「我3個月前才從傷患中康復，不是做足100%準備，這已是超乎理想的成績，但我為因兩秒而錯過馬拉松紀錄感到抱歉。」他對跑步的認真，多年來始終如一，但願他能早日擺脫傷患，繼5000和10000米後，在馬拉松紀錄簿上也能留下他的歷史印記。

利基斯最終以2小時2分28秒奪亞，成為史上第三最快全馬跑手。女子組方面，埃塞俄比亞跑手比基莉（Ashete Bekere）以2小時20分14秒奪冠，令男女子冠軍均由該國選手包辦。