【田徑．世錦賽】費莎100米第4度封后　平衡產後生活全靠好隊友

為母則強，用作形容牙買加「袖珍火箭」費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）最貼切不過。 兩年前為腹中愛子休息一年、誕下早產兒子Zyon；兩年後，她以32歲之齡再奪世界田徑錦標賽的女子100米短跑冠軍。 「很多女性都會疑惑，組織家庭、產子之後，是否還能回到最佳狀態？希望我能啟發她們。」

1986年出生的費莎年底將滿33歲，身高僅5呎的她擁有「袖珍火箭」的外號，她曾在2009、11及15年3屆世界田徑錦標賽奪得100米短跑冠軍，亦是08及12年奧運100米金牌得主，成就早已前無古人。2017年，費莎懷上兒子Zyon，Zyon卻在該年世錦賽期間出生，因早產兩個月一度要在深切治療部留醫，費莎為兒子花盡心血；2019年第一槍，她跑出11.2秒，沒人看好「袖珍火箭」能重返高峰。

來到決賽，費莎一度將頭髮染成彩色。（Getty Images）

32歲的費莎重返世錦賽，跑出接近7年前的個人最佳時間。（Getty Images）

但費莎的信念從未止息。這位牙買加女飛人昨日在多哈舉行的世界田徑錦標賽，跑出10.71米秒摘金，時間僅較她的個人最佳紀錄10.7秒慢0.01秒，同時創下多項紀錄：成為首位4度奪得世錦賽100米金牌的女跑手、世錦賽史上奪得100米金牌年紀最大的女跑手、亦是首位奪得世錦賽100米冠軍的母親。

產子後重返頂峰，費莎緊握雙拳歡呼，一吐2016年奧運烏氣。（Getty Images）

衝線一刻，費莎激動地緊握雙拳仰天高呼，隨即到觀眾席尋找Zyon，與愛兒一同舉起「1」的手勢。賽後訪問中，她展示出作為母親的無比驕傲：「32歲，再次贏得世錦賽，同時抱着我的兒子……我的夢想成真了！」

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費莎抱住兒子Zyon，舉起象徵冠軍的「1」字手勢，這也是Zyon第一次親眼看見媽媽站上世界冠軍頒獎台。（Getty Images）

慶幸嫁得「好隊友」 兒子成額外動力

「袖珍火箭」最令人好奇的，莫過於成為人母後如何在照顧兒子及訓練之間分配時間，她也如世界所有母親一樣，坦言「湊仔」生活疲倦：「練習後回到家再『湊仔』真的很疲倦，但我絕不會放棄，因為他（Zyon）令我不停進步，也令我記住在比賽以外，我的人生還有更多」。

很多已為人母的女士總抱怨丈夫是「豬隊友」，經常幫倒忙，而費莎則有一位「好隊友」：「我們一同努力，讓我可以在跑道與家庭生活之間取得平衡，也令彼此都有相處時間。」例如費莎在今年4月因為出外比賽，錯過兒子在託兒所參加的首場「賽跑」，費莎的丈夫就為太太全程以手機直播，「我一直對電話尖叫、為Zyon打氣，我老公也贏得了家長賽事，總有一天我也會參賽！」

費莎以一頭鮮黃髮色參賽，她解釋：「牙買加很熱、多哈也很熱，就讓我將陽光帶到賽場吧！」（Getty Images）

鼓勵支持者勇於實現夢想 「人人生來擁有不同天賦」

2019年強勢重返世界之巔，費莎更希望鼓勵女性勇於實現自己的夢想，她賽後在instagram道：「感謝我的家人、朋友、隊友、支持者和贊助商，但我更樂於見到，未來會有更多女孩子跟隨我的步伐、或已在跟隨我的步伐，努力去達成自己的目標，但切記，你們不用去模仿誰，要做的只是做好自己。」

當然，在這講求性別平等的年代，費莎絕不止鼓勵女性：「我們生而平等但獨特，各自擁有不同的天賦、要在不同的界別發熱發亮，無論是男或是女，只要不畏艱辛，總能獲得成就。」

菲歷絲為人母後首次贏得世錦賽金牌，同時為美國打破4X400米混合接力的世界紀錄。（Getty Images）

除費莎之外，今屆世錦賽尚有另一位「媽媽跑手」發熱發亮，美國女飛人菲歷絲（Allyson Felix）為美國出戰首設於世錦賽的4X400米混合接力，終以破世界紀錄時間3分09.34秒奪得金牌，個人已累積12面世錦賽金牌，打破牙買加前飛人保持的紀錄，創造歷史。