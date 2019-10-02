【英超】貝拿度施華跟文迪開玩笑惹禍　英足總檢控可停賽6場

與隊友開玩笑，會否涉及歧視？ 曼城中場貝拿度施華早前在twitter跟隊友班捷文文迪開玩笑，當中涉及歧視後者膚色，被英格蘭足總控告歧視，最高可以罰停賽6場。

25歲的貝拿度施華9月22日在網上上載一張文迪小時候的圖片，另外又配上一張卡通黑人圖片，寫上「猜猜他是誰？」雖然他極快就刪走推文，但網民已將推文截圖並瘋傳。施華其後再貼文表示自己只是跟文迪開玩笑，並向英足總寫信陳述事件。

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

貝拿度施華的推文涉嫌歧視。（網上圖片）

文迪（右下）為施華寫求情信。（Getty Images）

曼城多人為施華求情

施華還得到文迪寫信求情澄清，又有哥迪奧拿開腔力撐。哥迪奧拿說：「貝拿度可能去上個堂，這樣的事就不會再發生了。如果大家都相信他是這樣的人，那我只可以說大家都徹底地錯了。那不過是個玩笑，那卡通人物的臉跟文迪確有幾分相似，這也可能發生在成千上萬個白人身上。」

施華可能要停賽6場。（Getty Images）

不過，英足總周三發出聲明：「貝拿度施華涉嫌違反足總規條E3被控，在2019年9月22日社交網站一段留言涉及種族歧視。」英格蘭足總指施華要在10月9日之前作出回應，規列指出如果施華最後罪成，有機會要停賽最多6場，並且在停賽期間上堂。若果罪成，施華停賽第一場有可能是10月19日作客水晶宮的英超賽事。