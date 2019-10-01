【英超】英媒為曼聯阿仙奴球員評分　蘇斯克查盼球隊學懂拉開比數

曼聯在昨晚英超領先之下，主場遭阿仙奴迫和1：1，再次在聯賽失分，排名僅得第10位。雙方領隊都不滿意今場賽果，曼聯的蘇斯克查認為球隊遲遲未學懂拉開領先優勢，而阿仙奴的艾馬利則指球隊要更好利用控球及把握機會。

當地時間昨（9月30日）晚的英超，曼聯靠麥湯米尼遠射開紀錄，阿仙奴則由奧巴美揚在換邊後追平，兩隊踢成1：1言和。這是曼聯今季第3次在領先情況下失分，之前對修咸頓及狼隊都是先開紀錄後被追平1：1完場。

領隊蘇斯克查對此感到不滿，他說：「究竟我們有幾多次在領先1：0之後就入不到第二球？我們好像很難學得懂，但我們會繼續努力，累積更多經驗，未來能夠作出正確的決定。」蘇斯克查覺得下半場初段失勢，「我們在換邊後陷於困境，感覺上阿仙奴比我們踢得更主動，直至他們取得入球。」

蘇斯克查指球隊再次在領先1：0下失分，他希望球隊盡快學懂射入第二球。（路透社）

對於旁證誤判奧巴美揚越位，蘇斯克查指旁證舉旗影響到防守球員，他說：「艾舒利（楊格）的確有舉手，因為他的視線正正望向旁證，或者令到他猶豫了一陣，可能他本能夠快一步封阻，幫到迪基亞一點。」

飽受球迷壓力的蘇斯克查指球隊被追平後，加強進攻，惜未能再入球。他說：「我們壓上前進攻，有種能夠取得入球的感覺。在球員時代，我都經歷過這種情況，當你完場後覺得自己本應得到更好的結果，但無論如何，我們會從中學習。」

蘇斯克查及艾馬利賽後有說有笑。（路透社）

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至於阿仙奴的近況亦一般，近4場聯賽和了3場，主帥艾馬利亦認為球隊可以踢得更好。他說：「我想要更好！無論在賽果上，還是表現上，我都想做得更好，但我們是一直在進步的。我們已經很有競爭力，但可以更好。我們應該在控球時做得更好，在禁區內把握更多的機會。」

艾馬利點名稱讚小將沙卡，他續說：「我們有一班能夠予人信心的年輕球員。沙卡一直進步，而我們也需要其他球員的努力。一分不是最好，但如果我們在下場聯賽贏到般尼茅夫的話，這場得一分也是不錯的。」另外對於奧斯爾失去正選，艾馬利則說：「我覺得他不適合，是我決定這套正選陣容。」

艾馬利認為阿仙奴可以踢得更好。（路透社）

英國《衛報》對兩隊正選球員評分及簡評（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

英超積分榜。（01美術製圖）

英超第8輪賽程：