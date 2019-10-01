【英超】阿仙奴球迷怒轟格列沙加　面對曼聯勁射疑「縮頭」避波

曼聯及阿仙奴在英超踢成1：1，賽後最談網民討論的是新任阿仙奴隊長格列沙加，因為在曼聯中場麥湯米尼開紀錄的入球中，沙加正正站在射門路線上，但他低下頭，令皮球順利入網。

當地時間昨（9月30日）晚的英超比賽，曼聯主場對阿仙奴賽和1：1，其中麥湯米尼在45分鐘遠射破門，為主隊開紀錄。不過，有網民發現，新任阿仙奴隊長格列沙加有機會阻止這個入球。

曾經曼聯對阿仙奴的隊長是堅尼及韋拉，但如今是艾舒利楊格及格列沙加。（視覺中國）

從網民的截圖所見，麥湯米尼起腳後，皮球就往沙加的頭部飛去，但這名瑞士國腳中場低下頭，讓皮球就在他的頭上經過，飛進網窩去。

電視節目主持、著名阿仙奴球迷摩根（Piers Morgan）震怒，他在社交網站留言：「在這個入球之中，沙加實在太懶洋洋。他只是站在那裏散步，沒有壓力，沒有緊張，沒有領導力。他不是隊長的人選。由阿當斯及韋拉傳到他，實在太可怕。」

著名槍迷摩根在社交網站批評沙加。（Twitter截圖）

網民對沙加避波事件的看法（按圖放大）：

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儘管沙加遭到球迷質疑，但負責今場比賽評述的前曼聯隊堅尼就為他辯護：「來球速度很快。我很喜歡批評他，但這球真的來得很快。」至於堅尼的講波拍檔加歷查就感到費解，難以明白沙加「縮頭」。

不過，亦有網民仔細研究片段，認為沙加沒有避波，例如足球作家胡禮（Joe Prince-Wright）在社交網站上留言：「皮球被改變方向，遠離沙加想頂走的落點。阿仙奴隊長的確有盡力去去封阻。雖然他常常被球迷批評，但他這次真的沒有錯。」

網民流傳沙加「縮頭」的一刻。（網上片段截圖）

事發片段：

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