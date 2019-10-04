【壘球】11年港隊生涯　我的教練辣得像水煮魚 —— 投手許啟茵

2020東京奧運壘球亞洲/大洋洲資格賽落幕，香港女子隊以一勝兩負完成賽事。短短幾年，女子隊由「贏唔到波」變成攻進亞運、奧運資格賽，不斷邁向更高的舞台，只因教練及隊員都下了不少苦功。 許啟茵是隊中年資最大的投手，效力港隊11年。港隊近年打出成績，身為主力投手的她功不可沒。「穩陣，唔會蝦碌」、「令野手放心」、「強心臟，幾時都發揮到」是另外三位投手對她的評價，但「大家姐」的路絕不是一帆風順，曾經都有不少難捱的時刻。 撰文：沙地阿烤魚

啟茵中學及大學時期主攻籃球，打過校隊及甲組聯賽，大學二年級才第一次接觸壘球。遲了的起跑線沒有阻擋她不斷往前，隊友都形容她：「好有主見。」啟茵不但身體質素、協調好，對自己的長短處亦瞭如指掌。

隊友指她「有經驗、有sense，知道自己需要什麼練習。甚至會觀察其他投手，提供建議。」敢言的她會主動向教練提出意見，可能你覺得「自動波」的球員會獲得教練青睞，但啟茵在女子隊就遇上一位比較特別的教練。

2015年代表香港出隊的啟茵擔任一壘手。 （受訪者提供）

女子隊總教練大島田（Den）是港日混血兒，從小於日本打棒球，2010年來港執教香港女子壘球隊，教學方式少不免有點「日式」：嚴格、傳統、注重態度。日本的階級觀念很重，啟茵年紀比Den大，作為教練的Den都會稱呼啟茵「長輩球員」；同時教練跟球員之間亦有階級之差，球員的多數意見，他都會視為藉口，要求球員提出意見前先服從，嘗試為球隊付出。

其實Den對啟茵的第一印象並不差，「好鍾意練波、打波，單純地喜歡這項運動」，只是覺得當時的香港壘球隊欠缺「競技*」意識，「打到港隊還是興趣班心態」，覺得需要改革。

*競技（日語）用於運動上時指有高水平比賽的項目，意思相當於香港的精英運動。

香港女子壘球隊教練Den（左）及投手啟茵（右）。（受訪者提供）

啟茵亦從第一天就看得出這個剷「甲子園頭」的教練，風格跟香港教練不一樣。

「好惡！」這是她對教練的第一印象。

Den來了後，訓練立即變得很辛苦，很多不認同、捱不住訓練模式的球員都走了。不過，啟茵覺得教練如同「腦細」，他的目標是要你進步、打出成績，不用「鍚住你」。

看似互相理解的兩位，相見好、同住難。Den性格直率，加上廣東話是他第二語言，對球員一向「有嗰句，講嗰句」，甚少修飾用詞。當時啟茵於隊中擔任一壘手，教練憶述於2013年，觀察到啟茵守備能力有下降，隊中亦開始有其他更好的人選。

Den於是約見她，希望激勵她轉型、突破，繼續於隊中擔任主力，見面時跟她說：「你練更多都冇用，你過唔到自己嗰關。」他覺得啟茵當下的反應是認為他出言「抹殺」她為練習付出的努力，回應時有點生氣，但經過那次見面後，的確看到她有明顯的改變，不再只是依賴練習量，思考得更多。

他知道不是個個球員能即時接受他針針見血的評語，好多時候都會擦出火花，但希望大家冷靜下來後能細心咀嚼內容，找到精髓。

啟茵今年都帶著教練送的手套上場比賽。（圖片來源：Takumi Photography）

如要用一種變化球來形容啟茵的性格，Den會選Shuuto（與螺旋球相似），笑言「是個會咪死人的球種」。（Takumi Photography)

啟茵分享剛入隊的時候，球場經發生大火，燒毀發電機，有一段時間沒有燈進行晚間練習，以前的一位香港隊教練便把車駛進球場，開車頭燈當照明。聽起來很熱血，但練習時間因而變得不穩定。

「球隊很散。」她說，多位球員離隊，球隊的進步大受影響。

相比起來，現在隊中紀律好、很團結，她覺得是十數年來最好的一期，「Den其實改變了很多，欣賞他一直將女子隊放第一位，我知道他犧牲了很多。」

啟茵說如要用一種食物來形容Den，她會選水煮魚，「訓練好辣，不是人人頂得順」，但如果細心咀嚼又會覺得「很正」、想再吃。

Den都認同這幾年算是女子隊最好的時期之一。2017年啟茵帶領球隊於台灣亞洲女壘錦標賽勝印尼，取得亞運入場券，Den特地訂造了一隻手套送給啟茵，嘉許她於該次大賽的表現，啟茵感到很意外，沒想到教練會送禮物給她，坦言亞洲盃有成績，靠天時地利人和，不是她一人的功勞。

2018年颱風山竹吹襲香港，球場設施受到嚴重破壞，關閉多個月，女子隊成員到球場協助清理。（受訪者提供）

「頭10年港隊生涯，其實從來沒考慮過要離開。」她說。

去年，啟茵萌生離隊的念頭，但她最終留下，繼續為港披甲。

現在隊中球員年輕化，啟茵覺得要兼顧學業、搵工及家庭，比上班族業餘打波更有挑戰。

她希望新人能以「work hard, play hard」的心態面對所有事情，「即使壘球不是工作，都不能hea。」與Den說的理想體育文化，不謀而合。兩人都相信只要氣氛穩定，女子隊未來將會越來越強，即使人腳有變，只要心態同樣，便有機會再次去亞運，爭取到更好的成績。

女子隊剛出戰東京奧運壘球亞洲/大洋洲資格賽，以一勝兩負完成賽事。（Takumi Photography)

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