【英超】熱刺作客損兵折將　洛里斯傷出　爆冷3球不敵白禮頓

周中吃下大敗的熱刺頹勢未止，今仗英超更損兵折將，隊長洛里斯早段失誤兼傷出，主隊白禮頓的艾朗干洛利更梅開二度，最終熱刺以0：3告負。

熱刺在周中歐聯主場大敗予拜仁慕尼黑2：7，今仗聯賽作客中游的白禮頓，當然希望以勝仗重振聲威。奧里亞因上輪兩黃一紅被逐而停賽，穆沙施素高今仗串演右閘，艾歷迪亞亦是今季首次正選披甲。

洛里斯落地不慎觸傷手臂，狀甚痛楚。（路透社）

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然而熱刺在開賽早段便迎來挫敗，白禮頓左路傳中，熱刺門將洛里斯欲接球時失守，擔心皮球入白界而立即將之拍開，使白禮頓前鋒馬奧比（Neal Maupay）門前頂入。熱刺不但於開賽3分鐘便失守，更有洛里斯以手肘落地受傷，他倒地後隨即痛苦大叫，軍醫初步處理後送院治療，後備門將加沙寧加入替把關，這對熱刺無疑是一大打擊。

白禮頓在上半場佔盡優勢，多次威脅熱刺後防，熱刺球員卻多次因傷倒地，幸不需要再度運用換人名額。戰至上半場中段，主隊再次左路傳中，入楔的艾朗干洛尼（Aaron Connolly）近門撞射，加沙寧加撲出不遠，干洛尼補射入網，熱刺於32分鐘已落後0：2。

馬奧比門前頂入，為白禮頓在開賽初段先拔頭籌。（路透社）

艾朗干洛尼在上半場中段近門射入，助球隊兩球領先熱刺。（路透社）

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熱刺上半場僅得兩次攻門，遠比主隊的11次為少，即使易邊後換入哈利雲克斯，欲增強中場線活力，可惜未有起色，已有一球進帳的干洛利更在左路突破，扣過艾達韋列特推入大位起腳得手，在下半場20分鐘改寫紀錄至3：0。熱刺主帥普捷天奴及後換出表現平平的孫興慜，以盧卡斯莫拉入替，但始終未能「破蛋」，熱刺以3球告負。

艾朗干洛利在下半場再建一功，梅開二度。（路透社）

熱刺以哈利卡尼為首的前線，並未能為白禮頓製造太多麻煩。（路透社）

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