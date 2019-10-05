【英超】丹尼爾占士與李宗偉之間的小故事　誰是粉絲？誰是偶像？

丹尼爾占士及李宗偉，一個在曼聯踢波，另一個是退役馬來西亞羽毛球手，彷彿是兩個「大纜都扯唔埋」的人，但原來兩人之間有段小故事。

今夏加盟曼聯的威爾斯翼鋒丹尼爾占士日前接受訪問，他表示喜歡羽毛球，專注足球事業之前，曾經打羽毛球，最喜歡看李宗偉及林丹的「林李大戰」，覺得兩人的比賽十分精彩。

丹尼爾占士今夏加盟曼聯，站穩正選。（Getty Images/資料圖片）

丹尼爾占士在訪問中表示，他以前很喜歡打羽毛球，亦喜歡看羽毛球比賽。（網上片段截圖）

在訪問中，21歲的丹尼爾占士講到他跟偶像李宗偉相識的經過。曼聯今夏到新加坡踢國際冠盃軍對國際米蘭，身穿紅魔球衣的李宗偉化身低調的小粉絲，混在人群之中向丹尼爾占士索取簽名。

丹尼爾占士形容當時的情況：「我真的有為他簽名，但當時簽名的人大排長龍，我沒有抬起頭認真望，所以沒有發現他。不過，之後他在社交網站傳了一張照片給我，我才發現：『原本我錯過了他！否則我一定會跟他打招呼及好好聊天！』」

丹尼爾占士在Adam Carruthers的訪問中，除了講足球，還講羽毛球。（網上片段截圖）

李宗偉看到丹尼爾占士的訪問後，在Facebook上回應：「很榮幸聽到丹尼爾占士在Adam Carruthers的訪問中講到我們如何認識。」他還將一張他排隊向丹尼爾占士索簽名的相放上網，並留言：「這張照片證明我正等他簽名。實在太奇妙了，體育就這樣將人們聯繫上。之後，我們就開始聊天，還交換球衣！」

有圖有真相，李宗偉真的有排隊向丹尼爾占士索簽名。（李宗偉Facebook）

曼聯今周聯賽將作客紐卡素，身為紅魔球迷的李宗偉補充：「聖占士公園不是一個輕鬆的地方。」他還希望丹尼爾占士會有好表現，為曼聯加油！

丹尼爾占士表示很喜歡看「林李大戰」。（Getty Images/資料圖片）

李宗偉已經退役。（Getty Images/資料圖片）

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