【英超】卡利奧斯表明或重返利物浦　對落班前景充滿信心

由利物浦外借至比錫達斯兩個球季的門將卡利奧斯，有望在來季重返紅軍，該名德國門將在接受訪問時，對日後的足球生涯充滿信心，更表示或許再披紅軍球衣上陣。

卡利奧斯（Loris Karius）外借至土耳其的比錫達斯，為球隊把守一關，但不時亦有出現「蝦碌」場面，正如上輪歐霸分組賽，卡利奧斯出迎迎頂判斷錯誤「頂空氣」，被對方球員攻入空門。卡利奧斯的借用期將在今季尾結束，而他與利物浦的合約至2021年，換言之卡利奧斯有機會重返利物浦大軍。

卡利奧斯為比錫達斯把守一關，但球隊被狼隊在補時階段絕殺。（視覺中國）

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卡利奧斯戰畢與狼隊的歐霸賽事後表示，雖然季尾離開比錫達斯後的去向未卜，但他未有特別擔心，「我的借用期在今季後結束，而我與利物浦的合約仍未屆滿，我現時亦不知道下個目的地，或許返回利物浦，英超是世界上最佳的聯賽，更受到世界各地的球迷留意，有一天我或再度披起紅軍球衣把關。我亦不排除加盟其他的英超或德甲球隊，但我並不擔心我的未來。」

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卡利奧斯的借用期將在今季尾完結，但他對自己的前景充滿信心。（Getty Images）

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利物浦正選門將艾利臣比加受傷，一度傳出卡利奧斯將被召回晏菲路，但紅軍最終簽入阿祖安把關。卡利奧斯表示現時利物浦的後防十分穩健，使門將感到十分放心，「利物浦後防的表現十分好，他們十分少失球，這條防線使門將感到安心，而球隊整體也比早前進步良多。」

卡利奧斯為利物浦上陣歐聯決賽的一役，相當使不少球迷留下深刻印象。（Getty Images）

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