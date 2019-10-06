【足球】陳柏良傳婚變　太太控訴一年沒回家　質疑不適合任隊長

曾在香港球隊天水圍飛馬落班的中華台北代表隊隊長陳柏良，近日傳出婚變，已與他註冊成夫婦兩年的太太Ivy在Facebook大控訴，怒指這名「台灣隊長」不回家、絕情絕義。

陳柏良為台灣足球多年來的台柱級人物，他在2011年曾來港效力天水圍飛馬半季，其後轉戰中國聯賽，更曾在中超為上海申花及杭州綠城（現稱浙江綠城）上陣多場賽事，被視為近代最成功台灣球員，亦是中華台北代表隊多年隊長，對於台灣足球發展影響極大。

陳柏良（左）與太太Ivy（右）註冊結婚3年，卻在婚禮前傳出情變。（Ivy Hsu Facebook）

據台灣媒體報道，陳柏良與太太Ivy已相戀8年，Ivy為了照顧初到中國發展的陳柏良，在2014年放棄在台灣的升職機會，到深圳親自照顧柏良，兩人亦在2016年在高雄註冊結婚，原定今年11月25日正式舉行婚禮。不過，在婚禮前不足兩個月，Ivy今日（6日）卻在Facebook上發文，怒轟陳柏良「絕情絕義」。

陳柏良（右）為台灣球員開啟了外流之路，是近代最為人熟悉的台灣球員。（資料圖片）

Ivy在Facebook一則公開帖文上指，8年來陪陳柏良一直走到現在，去年兩人仍開心地準備婚禮，但對方卻在婚禮前兩個月堅決離婚，又指陳柏良已一年多沒回家：「到現在一年多了，我一直等你求你，以為能等到你回家的那一天，今天是我們結婚三周年紀念，到現在你如此的絕情絕義，從不回家，不聞不問，讓我自生自滅」，更道：「既然你恩斷情決的堅持要離婚，就不要把我當病貓」。

Ivy Facebook控訴全文：

陳柏良太太Ivy在Facebook以一則公開帖文，控訴丈夫堅決離婚，絕情絕義。（Ivy Hsu Facebook截圖）

Ivy同時在帖文中，附上兩人的婚宴確認函，及過往媒體專訪陳柏良的截圖，並特別標記了柏良談及兩人相處的點滴，她最後更質疑丈夫的人格是否適合擔任代表隊隊長：「這種對家庭婚姻不負責任的男人，真的有辦法擔任和負責好中華台北國家隊隊長這個職位嗎？建議中華民國足球協會重新審思（視）」。陳柏良則暫未見公開回應。