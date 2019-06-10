【港足】陳柏良率中華台北「最強陣容」鬥港隊　主帥追尋首場勝仗

香港足球代表隊明日（11日）將在主場迎戰中華台北，曾在香港球會天水圍飛馬效力的中華台北隊長陳柏良，這次率領多位香港球迷熟悉面孔訪港，他稱會全力爭取新帥領軍下的首場勝仗。

中華台北23人訪港名單之中，包括旅港球員王睿及陳庭揚，同時有香港球迷熟悉的門神潘文傑，以及土耳其裔入籍前鋒朱恩樂等。教練蘭卡斯特早前接受台媒訪問時就曾指，這是他「參與中華隊以來組成的最強陣容」。不過，陳柏良4日前友賽尼泊爾後，上周六（8日）即在中甲為浙江綠城後備上陣，戰畢香港後周六又回歸中甲戰場，10日內4戰讓其體力成疑。至於外流中甲北京北體大、上場正選披甲的溫智豪，都未有隨隊訪港。

中華台北前鋒朱恩樂，原籍土耳其，是台灣首名入籍球員。（袁志浩攝）

王睿經過一季港超洗禮後，陳柏良認為此子信心大增。（袁志浩攝）

陳柏良：旅港球員信心大增

曾在2011年曾短暫效力香港球會天水圍飛馬的陳柏良，這次相隔一段日子後再臨本港，他表示相當高興，並期待跟舊朋友見面聚舊。不過提到跟港足的友賽，他即暫時收起笑容：「還是會專注在比賽上，我們來這邊是要拿分的，並不是來旅遊，希望香港的記者朋友明白。」

說起球隊4場不勝的往績，陳柏良則認為沒必要談論過去，今場會繼續按教練要求的戰術而戰，他特別提到陣中兩位去季在港落班的球員王睿及陳庭揚，認為有助提升球隊實力，「港超強度比台灣好，提升他們的自信心，經驗亦變好。」

陳柏良為香港球迷所熟悉，主因他曾效力天水圍飛馬。（袁志浩攝）

台主帥：「望侵略性踢法奏效」

中華台北上仗在高雄友賽尼泊爾，雖憑老將吳俊青先開紀錄，但最終仍被世界排名161名的尼泊爾以1：1逼和。球隊在新教練蘭卡斯特領軍3場下仍未嚐勝果，他坦言陣中有一定壓力：「無論教練或球員都只是人類，壓力自然是難以避免，可是我們在練習及準備上，都向正確的方向前進。當所有事情做得完美、完整，勝利自然會隨之而來。」

蘭卡斯特帶領球員於中場振奮士氣，甚有前港足主帥韋特的影子。（袁志浩攝）

蘭卡斯特上任後仍未打開勝利之門。（袁志浩攝）

在加利韋特帶領中華台北時期，蘭卡斯特曾是這位英籍教練的副手，他亦甚有前者的影子。蘭卡斯特在記者會完結後跟記者開玩笑，作勢「偷走」記者用以錄音的手機，盡顯風趣一面，而在練習開始之前，他亦會如韋特般跟球員在中場圍圈激勵球員士氣。對於跟港足交手，蘭卡斯特稱會先專注在己隊身上：「這是世盃外前最後一場友賽，球隊目標亦只在於那個賽事，希望以快速跑動、緊密且侵略性的踢法致勝。」