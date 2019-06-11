【港足】麥柏倫上任首戰即吞敗仗　年輕本土化港隊不敵中華台北

香港足球代表隊今日（11日）迎來新帥麥柏倫上任後首戰，惟這位芬蘭籍主帥未有迎來好開始，在新戰術、新球員下，上半場已遭中華台北兩度破門；艾力士早早因傷退下火線，加上麥柏倫調入多名年輕新兵試陣，香港末段雖有多踢一人的優勢，但終未能逆轉賽果，0：2敗陣收場。

反對修訂《逃犯條例》成為近日熱門議題，靠近界限街看台的球迷，賽前舉起「反送中、抗惡法」標語宣示立場。而警方亦嚴陣以待，5時多已有逾20名便衣警察掛起「場地工作人員」證件入場，部份登上傳媒席監看賽事，連同軍裝警員在內，最少動用半百警力。賽前奏起中華台北奧林匹克委員會會歌時，全場熱烈鼓掌；奏中華人民共和國國歌時，不少球迷都發出噓聲。

不少球迷入場都舉起反對修訂條例的標語。（梁鵬威攝）

球迷在唱國歌期間除噓中華人民共和國國歌外，亦舉起了標語。（梁鵬威攝）

本港今日徬晚受雷雨帶影響，雖然雨勢在賽前前減弱，但整個上半場天雨未有間斷。在新帥麥柏倫領軍的第一仗之下，陣容中年輕球員及新臉孔不少，正選上陣的有茹子楠及闊別港隊多年的陳肇鈞，及上季在傑志狀態大勇的鞠盈智。相對加利韋特領軍時直接的踢法，港隊今日一戰踢得較進取、亦重視逼搶，早段已數次威脅中華台北大門。10分鐘，艾力士禁區內起腳抽射未中目標，鞠盈智第一時間起腳補射，被潘文傑救到。

中華台北上半場攻進兩球，最終為新帥取下首勝。（梁鵬威攝）

惟全軍賣力逼搶、兩閘不斷上前助攻下，亦意味防線壓得較前，面對反擊時往往受極大壓力，尤其陳浩瑋在右路多次突破都造成極大威脅。11分鐘，中華台北快速反擊，在前線形成「3打2」險象，陳浩瑋右路傳中彎向後上的朱恩樂，後者撞射幸葉鴻輝及時單手擋出。

23分鐘，艾力士左路畸角位遠射不中目標，惟施射後此子跣低受傷，需陳廣豪後備入替，得到生涯成年代表隊首戰。27分鐘台北隊的鐘將陳瑞杰突破越位與葉鴻輝單對單，後者輔身出迎擋走。32分鐘茹子楠個人突破右路窄角度推射但高出。

港隊嘗試反撲，但都無功而還。（梁鵬威攝）

高壓戰術使港隊防線屢屢出現漏洞，造成34分鐘中華台北先開紀錄，步大力雄的朱恩樂右路突破，丹尼未能阻止下這名中鋒一直持球推到禁區頂再交予陳浩瑋，後者射破葉鴻輝「大細」入網。42分鐘，陳廣豪突破越位直闖禁區推射，惟僅僅略柱而過。補時階段，港隊防線再出現失誤，法圖斯解圍變撞牆，陳浩瑋禁區內快一步篤入成2：0。

陳浩瑋今戰個人梅開二度。（梁鵬威攝）

港隊換邊後現全華人鋒線

儘管港隊半場落後兩球，但球迷未有放棄打氣，繼續高呼「We are Hong Kong」，麥柏倫半場亦以黃威入替陳肇鈞，希望增強中場控制力。麥基51分鐘接應茹子楠直傳剷射但又高出。73分鐘，孫銘謙入替麥基，與袁振昇組成大港腳近年罕見的全華人鋒線。

75分鐘出現戲刻性一幕，67分鐘才後備入替的李茂雙腳剷向丹尼，本已有牌在身的他再領一黃，上陣8分鐘即被逐，離場時更將水樽踢入場內洩憤。77分鐘，徐宏傑個人右路突破落底傳中，鞠盈智門前升起怒頂中柱彈出，雖未能入球，但這一記攻門令球迷精神為之一振。年僅16歲的陳晉一85分鐘入替丹尼串演左閘，港隊縱在餘下時間佔盡優勢，但未能取得任何入球，終以0：2敗陣，是在成年隊層面首度敗予中華台北。