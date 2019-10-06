【籃球】中國籃協宣布暫停與火箭交流合作　央視批GM莫利支持港獨

火箭總經理莫利（Daryl Morey）最近於twitter發表支持香港民主自由示威的言論，被中國球迷口誅筆伐之餘，周日（6日）中國籃球協會發表聲明，「強烈反對」莫利言論，並「暫停與火箭的交流合作事宜」。

莫利日前於twitter上幹一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的圖片，表明支持香港民主自由運動，引來不少中國大陸球迷在網上的謾罵，包括「莫雷（莫利中國譯名）支持港獨」。

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莫利表態支持香港示威。（Daryl Morey twitter）

中國籃協以暫停與火箭合作「清算」莫利。（中國籃球協會微博）

除了被大陸網民狙擊外，中國籃協周日亦於官方微博發言，指責莫利言論：「休斯頓火箭俱樂部總經理莫雷公開發表涉港不當言論。中國籃協對此表示強烈反擊，並將暫停與該俱樂部的交流合作事宜。」

莫利公開立場遭中國球迷狙擊。（Getty Images）

央視評論批言論傷害中國和中國人

中央電視台亦發出一篇名《中國每一個火箭隊球迷首先是中國人》的文章批評，指責莫利作為火箭總經理與中國籃壇長期合作，「不可能不懂商句對中國和中國人傷害之深」，又指責火箭班主以「莫利是個好總經理，球隊與政治無關」了事，表明要對方道歉，更以一句「球，就是球。國，必須深愛」作結。