【NBA】勇士陣容改頭換面　居里開操掛念舊隊友

金州勇士在新球季的陣容改頭換面，兩名老將伊古達拉（Andre Iguodala）及利雲斯頓（Shaun Livingston）分別離隊及退役，勇士在近日開操，而隊中的主力史堤芬居里（Stephen Curry）直言不習慣。

近5季三奪冠軍指環的勇士，去季在總決賽不敵速龍，屈居亞軍，在今年夏天不少變動，杜蘭特轉投網隊；前總決賽MVP伊古達拉成為取得迪安捷奴羅素的交易籌碼，被交易至灰熊；吉辛斯（DeMarcus Cousins）完約後簽約湖人及利雲斯頓決定結束球員生涯。

祖蒙特格連﹑居里﹑K湯臣與羅素一同為新球季拍攝照片。（Getty Images）

勇士今夏主要離隊球員（按圖放大）

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勇士留隊的主力陣容剩下居里、K湯臣及祖蒙特格連（Draymond Green），早前開操，為新球季進行準備，主將史堤芬居里當然有出席，當「咖哩仔」接受傳媒訪問時，坦言沒有伊古達拉及利雲斯頓一同訓練不太習慣，「我早前向他（伊古達拉）發短訊，「我十分掛念你」，看不見他的身影感到十分奇怪，還有很多熟悉的面孔不在訓練場上。當伊古達拉與利雲斯頓不在場上，你便知道需要接受一些改變，我還須時間適應。」

居里與伊古達拉合作多年，曾3度助勇士奪冠。（Getty Images）

另一主將K湯臣在去季總決賽時重創左腳，預料最快將於明年4月前復出。「咖喱仔」未能與杜蘭特及K湯臣等拍檔操練，改與新隊友羅素培養默契，「我與羅素的訓練相當有趣，當我們合作時我感到火花，我們的打法亦相當相似，我相信與他能在短時間培養出默契。」