【NBA】火箭總經理撐港掀風波　球隊班主立即割席

火箭總經理莫利（Daryl Morey）今天早前於Twitter上載一張寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語圖片，支持香港近期的社會運動。不過，他的言論似乎引起中國報道籃球媒體－－虎撲不滿，官方即時發布聲明抵制。除了虎撲之外，火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）亦立即與莫利割蓆，莫利隨後刪去貼文。

莫利在Twitter發表個人意見後，令中國網民有極大的反應，虎撲官方發布聲明指「堅決抵制」、「從今以後有關火箭隊總經理莫雷本人的新聞將不會出現在虎撲官方的報道範圍中，他不配。」，認為莫利的言論是「試圖分裂祖國統一和領土完整」。除了虎撲官方反應激烈之外，網民亦紛紛在論壇表達意見，包括火箭球迷表示：「我喜歡威少，但我現在不喜歡火箭」、「可以沒有火箭，可以沒有籃球，可以沒有虎撲，但不能沒有祖國」、「火箭隊的新聞應該也一律封殺，雖然是死忠火迷但是名（民）族底線不能觸碰」。

莫利在Twitter發布貼文撐香港，隨後刪去。（Twitter截圖）

虎撲官方聲明抵制。（虎撲論壇截圖）

中國網民、球迷回應（按圖放大）：

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網民回應之外，中國籃球評述員楊毅亦在微博表達意見，認為「火箭在中國獲得的贊助商不可計數」、「你不能吃中國還罵中國」。至於相當重視中國市場的火箭隊，其班主費迪達則與莫利割蓆，並發布貼文指：「莫利的言論並不代表火箭，我們在東京是為了推廣NBA。」

中國籃球評述員楊毅的看法。（微博截圖）

班主費迪達即時與總經理莫利割蓆。（Twitter截圖）

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