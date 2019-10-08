【電競】港爐石選手blitzchung賽後訪問　高呼「光復香港」受處分

「光復香港，時代革命！」 如果由運動員讀出會受到停賽和取消資格，還要沒收賽事獎金有多荒謬，但荒謬的事已經發生在香港電競選手blitzchung（吳偉聰）身上。

香港電競選手blitzchung在《爐石戰記》大師職業賽，賽後的勝利訪問用國語讀出這8隻字，向全世界《爐石》玩家表達香港人的訴求，卻換來停賽一年和沒收獎金8萬港元獎金，blitzchung無奈表示說之前已有心理準備，但他理直氣狀道：「我不後悔，討論政治本身是一件好平常的事。」

除了blitzchung（圖右）受到判罰外，兩位台灣主播湯先生、偷米（左起）一樣受到解約處分。（網上圖片）

「光復香港，時代革命！」現在大家都能隨口說出，但對於21歲﹑現時就讀恆大新聞系的blitzchung就不同說法，他因為在賽後訪問中讀出，受到停賽1年和沒收今季獎金負出沉重代價。

接受筆者訪問的blitzchung，表示未來預計會損失最少30萬港元但不後悔，反而對賽會表示失望，不是即時通知，令他擔心了兩天，直至今天收到判罰電郵blitzchung才鬆一口氣，他更心痛道：「其實賽季開始時，正正是香港的自由運動開始，但每次比賽都在星期五、六及日，每次比賽都要用上最少３小時，往往比賽途中看見新聞直播的片段，看見『警暴』欺壓同路人，根本不能安心比賽，現在終於可以專注社會的事情上。」

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被問到「光復香港，時代革命！」這8隻字與電競拉上關係，blitzchung表示政治本身已經存在電競圈內，就如台灣選手在《爐石》比賽中只能用中華台北選手來介紹，所以不是由他拉上關係。

不過，blitzchung一直都有尊重比賽的意向，所以賽事中他一直以普通衣著比賽，直到戰勝韓國選手DawN的賽後訪問，才換上「FULL GEAR」接受訪問，「因為這是我的主場時間，自己最初都沒有想過讀出這8隻字，直到台灣主持叫我說出，我就向世界用國語讀出『光復香港，時代革命！』台灣主播偷米在昨日透過台灣媒體向blitzchung這舉動致敬。」

blitzchung（圖下）在和韓國選手比賽時，一直以便服出賽。（網上圖片）

相信台灣人聽到「光復香港，時代革命！」也不陌生，為台港電競圈投下震撼彈，因為賽會除了blitzchung受罰外，兩位主播易先生和偷米亦被解約，令台灣一眾電競迷非常不滿，更稱賽會暴雪（Blizzard）為「共雪」，令香港台灣玩家都稱要「棄GAME」，blitzchung對這次事件帶來極大回響感到不快樂：「其實在自由社會中，討論政治是一件很單的事情，不應該因為這次事件帶來不同國家的關注，可能今次事件就是香港社會未來的縮影。」

「光復香港，時代革命！」日後如果我們在街上說出這8隻字，會同blitzchung一樣會受到判罰，你們會接受嗎？還是我們日後要用這8隻字來形容「光復香港，時代革命！」像電影中的「佛地魔」一樣要用「那個人」來形容呢？

筆者最後以個人立場寫「光復香港，時代革命！」來作本文總結。