【足球】雲格獲「足球傳奇」殊榮　費格遜與麾下舊將齊送祝賀

名帥雲格雖然在離開阿仙奴後，至今未有執教任何球隊，但他再度獲得殊榮，獲慈善組織Nordoff Robbins Charity頒發「足球傳奇獎」，表揚雲格對足球及慈善的貢獻，而他麾下的舊將及「老對手」費格遜同樣送上祝賀。

阿仙奴前主帥雲格被慈善團體Nordoff Robbins Charity頒發「足球傳奇獎」（Legend of Football），表揚他多年來在足球及慈善的貢獻。雲格在台上獲獎感言時，再次感激英格蘭帶給他的一切，「當我來到阿仙奴時，我只是個藉藉無名的領隊，我十分感激及尊重管理層對我的信任，而英格蘭對足球的熱誠相當熾熱，我對多年在英格蘭經歷的一切感到十分感恩。」

雲格離開阿仙奴後，至今未有執教任何球隊。（Getty Images）

"When I think what Arsenal did when I arrived here, I think it was really brave and I respect that. Give a chance to Mr Nobody."



It definitely paid off Arsene 👏 pic.twitter.com/8Qe7BKIMLO — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) October 8, 2019

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雲格麾下的舊將如尹佩斯及皮利斯等人親身到場祝賀前主帥，而韋拉及法比加斯等球員亦有拍片恭喜雲格。

當年與雲格交手多年的曼聯傳奇領隊費格遜，即使未能到場，但他亦向「老對手」送上祝福，「你（雲格）在阿仙奴的執教生涯是相當成功，你絕對值得榮膺這殊榮，而你是我十分尊敬的對手，我非常享受與你交手的時刻，為你得到這殊榮感到光榮。」

尹佩斯與皮利斯等雲格舊將，一同到場恭賀雲格獲獎。（Twitter截圖）

費格遜與雲格多年在英超賽場交手無數次。（Getty Images）

'The career you had at @Arsenal... absolutely fantastic. You're an absolute legend.'



Sir Alex Ferguson on his old rival and friend Arsene Wenger.#LoF #Arsenal #Wenger #AFC pic.twitter.com/07WQ0E2ASP — Legends of Football (@LoFootball) October 8, 2019

在雲格麾下光芒四射的亨利表示，希望再度看見「雲爺爺」在場邊指揮，「恭喜你再獲殊榮，是再度證明你的能力。你為英超及足球貢獻良多，我希望有天可以看見你再執教鞭。對我而言，你為我﹑阿仙奴及英超所做的一切無人能及。」

亨利當年在雲格手下光芒四射。（Getty Images）

Thierry Henry pays tribute to Arsene Wenger at @LoFootball



🗣"The game misses you" pic.twitter.com/nECivHyXWc — Football Daily (@footballdaily) October 8, 2019

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