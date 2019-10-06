【英超】曼城爆冷吞狼隊兩蛋　阿仙奴車路士齊報捷

曼城周日（6日）英超主場迎擊狼隊，雖然全場控球率高達76%，但卻被只有兩次命中目標的狼隊攻入兩球，最後輸0：2，3分盡失，被昨日贏波的利物浦拋開8分。

狼隊面對曼城不急於與對手鬥快，縮後令到曼城只能圍住對手陣地搓波，奪得皮球後快速反擊，半場已有3次機會，但都無功而還，「藍月亮」前線面對狼隊的堅守完全是「老鼠拉龜」。換邊後戰局未有太大改變，大衛施華的罰球差點就為主隊先開紀錄，但欠缺運氣只命中門柱。曼城無法攻破對手堅硬防線，整隊愈壓愈前，似乎沒有汲取上半場差點失波的教訓。

曼城今戰大部分時間圍攻狼隊，但「老鼠拉龜」未能攻破對手大門。（Getty Images）

狼隊反擊大破曼城。（Getty Images）

果然久攻不下，必有一失。狼隊乘曼城眾將都壓前進攻，80分鐘截走祖奧簡斯路的「醫院波」發動反擊，由魯爾占美尼斯策動反擊，禁區頂找到艾達馬查奧爾，後者面對曼城門將艾達臣射成1：0。「藍月亮」落後下攻得更狠，但始終都無法打破狼隊「龜殼」。

狼隊再次成為「巨人殺手」。（Getty Images）

狼隊在補時4分鐘「照辦煮碗」，魯爾占美利斯在反擊中找到了查奧爾，這名西班牙籍前鋒亦未有令拍檔失望，再入一球將曼城打入深淵。曼城終於淨吞兩蛋，現時於聯賽榜落後昨日贏李斯特城的榜首利物浦8分。

車路士的蒙特又再有入球。（Getty Images）

阿仙奴憑大衛雷斯的入球全取3分。（Getty Images）

倫敦雙雄齊報捷

另外同時間舉行的兩場比賽，阿仙奴憑大衛雷斯開波10分鐘的入球，主場以1：0小勝般尼茅夫；至於車路士作客修咸頓，年青球員再次成為主角，譚美阿巴謙17分鐘為球隊先開紀錄後，7分鐘由蒙特擴大領先優勢。雖然修咸頓30分鐘有丹尼艾格斯縮窄差距，但「藍戰士」完場前有尼高路簡迪破網，手執兩球優勢回更衣室。後備入替阿巴謙的巴舒亞伊在完場前為車路士錦上添花，終以4：1大勝對手。