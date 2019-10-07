【英超】曼聯再輸舊將尹佩斯狠批　指蘇斯克查在苦苦掙扎　　　

曼聯0：1不敵紐卡素，英超開季8仗2勝3和3負以9分排12位，領隊蘇斯克查備受各方壓力，同樣曾為曼聯前鋒的尹佩斯認為，從賽後訪問可見蘇帥正在苦苦掙扎，而且似乎沒有辦法帶領紅魔重返正軌。

賽後蘇斯克查承認，打入前四將會是非常非常艱鉅的任務，然而他仍然充滿信心：「我們會一起同行，商討正確的方向。如果你只在陽光普照的日子工作，永遠也不會到達目的地。我們一定會遇上這種日子，但我們清楚知道自己想去那裏。」

他認為對紐卡素一仗，部分球員不夠冷靜，而且未能創造足夠機會去取勝，「幸運地現在是國際賽周，讓我們有時間去分析這8場比賽。」「年輕球員缺乏信心，他們需要具經驗的球員和職員幫助。我需要幫他們整理思緒。（I need to sort their heads out.） 」

曼聯0：1不敵紐卡素，在英超聯賽榜跌至第12位。（Getty Images）

尹佩斯指蘇斯克查賽後訪問「講錯說話」。（Getty Images）

尹佩斯：蘇斯克查說錯話

正是這句「sort their heads out」，惹來尹佩斯大為反感，「他正在搜尋合適字眼，或許他選擇了一些錯誤的。」剛退役數月的前荷蘭國腳揚言，「身為一個球員，這句說話有什麼意思？ 'Sorting the players' heads out'（整理球員思緒），是什麼意思？如果你是球員，可能便會想：『我的思緒無問題』（my head is fine）。」

「看到球員信心低落，他需要找出一個重建（reconnect）信心的方法，令他們再次士氣高昂。」他認為：「身為領隊，當帶領的球隊信心正陷入低潮時，便令他們重拾鬥志。當球隊信心太高，球員有點自以為是，你便要令他們返回中庸之道。」

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票（鍵入購票）

「如果我說老實話，他在那個訪問期間，顯然正在苦苦掙扎。」尹佩斯稱，「這點我完全明白，要在這個時候身為曼聯領隊。」

「此時此刻，根據這個訪問，根據我在這場比賽所看到的，我不肯定他是否真的知道如何找尋那個（令球員重拾正軌的）按鈕。」

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集

