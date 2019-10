【英超】曼聯再輸舊將尹佩斯狠批　指蘇斯克查在苦苦掙扎　　　

曼聯0:1不敵紐卡素,英超開季8仗2勝3和3負以9分排12位,領隊蘇斯克查備受各方壓力,同樣曾為曼聯前鋒的尹佩斯認為,從賽後訪問可見蘇帥正在苦苦掙扎,而且似乎沒有辦法帶領紅魔重返正軌。

賽後蘇斯克查承認,打入前四將會是非常非常艱鉅的任務,然而他仍然充滿信心:「我們會一起同行,商討正確的方向。如果你只在陽光普照的日子工作,永遠也不會到達目的地。我們一定會遇上這種日子,但我們清楚知道自己想去那裏。」

他認為對紐卡素一仗,部分球員不夠冷靜,而且未能創造足夠機會去取勝,「幸運地現在是國際賽周,讓我們有時間去分析這8場比賽。」「年輕球員缺乏信心,他們需要具經驗的球員和職員幫助。我需要幫他們整理思緒。(I need to sort their heads out.) 」

曼聯0:1不敵紐卡素,在英超聯賽榜跌至第12位。(Getty Images)

尹佩斯指蘇斯克查賽後訪問「講錯說話」。(Getty Images)

尹佩斯:蘇斯克查說錯話

正是這句「sort their heads out」,惹來尹佩斯大為反感,「他正在搜尋合適字眼,或許他選擇了一些錯誤的。」剛退役數月的前荷蘭國腳揚言,「身為一個球員,這句說話有什麼意思? 'Sorting the players' heads out'(整理球員思緒),是什麼意思?如果你是球員,可能便會想:『我的思緒無問題』(my head is fine)。」

「看到球員信心低落,他需要找出一個重建(reconnect)信心的方法,令他們再次士氣高昂。」他認為:「身為領隊,當帶領的球隊信心正陷入低潮時,便令他們重拾鬥志。當球隊信心太高,球員有點自以為是,你便要令他們返回中庸之道。」

「如果我說老實話,他在那個訪問期間,顯然正在苦苦掙扎。」尹佩斯稱,「這點我完全明白,要在這個時候身為曼聯領隊。」

「此時此刻,根據這個訪問,根據我在這場比賽所看到的,我不肯定他是否真的知道如何找尋那個(令球員重拾正軌的)按鈕。」

