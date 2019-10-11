【世界盃外圍賽】麥柏倫兩句KO伊拉克傳媒　承諾港足兩年內變強

伊拉克在世界盃亞洲區外圍賽順利以兩球淨勝港隊，可是賽後當地傳媒沒有放過港足主帥麥柏倫，繼賽前記招後再向他追問主守戰術及入籍兵問題。麥柏倫最後也終顯得不耐煩，狠狠地予以還擊。 其實伊拉克傳媒的問題，或許也是部份香港球迷的疑問。麥柏倫最後也有一番話想跟港隊支持者說。

港隊面對伊拉克僅以兩球見負，主教練麥柏倫賽後坦言兩隊水平存在明顯差異，對方在速度及戰術發揮上皆佔優，值得取下勝利，「伊拉克踢出國際賽節奏，而我們卻踢出香港的節奏。球員今日踢得不太好，首個失球時後衛根本沒跳向皮球，這令我有點失望。而當球員控球時，確實可有更佳的處理手法，否則我們絕對可以反擊。我們會繼續練習，希望將來在前線能有更多跑動及力量」。

港隊此役在反擊上能做的不算太多，麥柏倫認為有改善空間。（路透社）

「對攻的下場就如柬埔寨一樣」

在賽前記者會上，伊拉克記者已質疑港隊主守的戰術部署，至賽後再有傳媒問及此事。麥柏倫重申以目前港隊水平，根本難以跟伊拉克對攻，他讚揚球員在尾段防守穩固，迫得敵軍只能以遠射進襲。面對伊拉克媒體追問，麥柏倫說：「對攻的下場就會像柬埔寨一樣，以0：14大敗予伊朗。」

現場部份記者聽見此答案後都露出微笑，麥柏倫也冷笑了一下，再回應道：「我不希望輸14球，可以嗎？你可能很高興，但我不會感到開心。這是足球，我們應該用盡任何可能避免失敗。若我們有可跟伊拉克大軍相比的球員，也許會進攻多一點。」

麥柏倫在記者會上跟伊拉克記者「開火」。（香港足總）

伊拉克媒體質疑徵召入籍兵 麥柏倫開火還擊

港隊這場派出艾力士、丹尼、艾里奧及羅素等多名入籍兵，伊拉克傳媒也似乎對此選兵問題相當關心，並認為他們在能力上跟香港本土球員差別不大。麥柏倫解釋道：「若說入籍兵跟落選的球員擁有相同能力，這肯定不是事實。若香港本土球員有更出眾的表現，他們必然會在陣中。」

當地記者看似對這回應不太滿意，瘋狂追問之餘更一度打斷麥柏倫發言，這名芬籍主帥也按捺不住怒火，開腔還擊，「你了解香港足球嗎？你今季看了多少場香港聯賽？若你沒有理據，請不要跟我展開討論。德國或法國國家隊也有很多土耳其或非洲入籍兵，你會否向他們的主教練問相同問題？」

今場正選出任防中的羅拔圖（右二）是港隊其中一名入籍兵，麥柏倫認為入圍球員的能力肯定比落選的出眾，並非因為其入籍兵身份。（香港足總）

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兩年時間 麥柏倫承諾港隊將變得更強

麥柏倫自4月上任成港足主帥後，至今領軍出戰4場仍未開勝門，他或許有點在乎香港球迷的聲音，在記者會上特別語重心長地說了以下一番話。

「或許你們（伊拉克傳媒）沒有興趣，但香港的朋友們，港隊是一支在發展的球隊，這只是我帶隊的第4場，我們一直在加強防守訓練，希望變得更嚴密。若我們保持這改善的步伐，我相信兩年時間內，港隊會成為一支難以應付的球隊。萬事俱備，現在就只需不斷練習及檢討。」