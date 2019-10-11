【世界盃外圍賽】葉鴻輝救極刑　港足兩球負伊拉克　三戰未開勝門

世界盃亞洲區外圍賽C組第三輪分組賽，香港足球代表隊今日（11日）作客勁敵伊拉克。繼續以防守反擊戰術迎戰的港隊，守將丹尼先後於上、下半場各輸一個12碼，門將葉鴻輝雖勇救其中一次，並化解多次敵軍攻勢，不過港隊最終仍以兩球飲恨。

今場比賽對伊拉克來說是歷史性時刻，其代表隊自2011年於北部城市艾比爾舉行的世盃外不敵約旦後，主場賽事便改在中立場上演。事隔8年，伊拉克終首度再在家鄉土地上出戰國際大賽，獲得逾萬名球迷入場支持，伊拉克球員賽前也士氣十足，揚言要在支持者面前拿下這意義重大的勝仗。

逾萬名伊拉克球迷入場支持主隊。（路透社）

港隊沿用防守陣式

不過伊拉克今場並非「夫添」應戰，效力美職阿特蘭大聯的前鋒祖斯甸美蘭（Justin Meram），早前便以「避免舟車勞頓」為由拒絕國家隊徵召；而外流瑞典超赫根的中場阿密特耶仙也因傷退隊，攻力或打折扣。

至於港隊今仗也沿用對伊朗的防守陣式，正選名單意外地收起小將徐宏傑，派出丹尼、艾里奧、羅拔圖、羅素及唐建文5位守將，中路由隊長黃洋及陳俊樂出任。兩翼方面，徐德帥及羅梓駿負起邊路防守及反擊重任，前線就有艾力士代替因傷落選的夏志明。

當地電視台誤把朱志光當作港足主教練麥柏倫。（網上圖片）

葉鴻輝上半場勇救十二碼

香港電視台雖未有直播今場賽事，但伊拉克當地卻有網上轉播，不過當地電視台卻「擺烏龍」，賽前誤將港足助理主教練朱志光當作主教練麥柏倫。

開賽8分鐘，港隊左閘丹尼於禁區內拉跌入楔的伊拉克球員，遭球證出示黃牌並判罰極刑。伊拉克前鋒穆罕拿特阿里（Mohanad Ali Kadhim）主射12碼，以中腰波射向守門員左方，結果被港隊門神葉鴻輝撲出。伊拉克雖主導球場，但也受制於港隊嚴密防守，雖曾兩次欲放「冷箭」破門，但也遭葉鴻輝拒於門外。

港隊門神葉鴻輝上半場勇救十二碼。（香港足總）

伊拉克球員主射十二碼一刻，雙方球員均已踏入禁區，按球例應重射十二碼，惟球證未有表示。（網上圖片）

伊拉克新星頭槌建功 港隊半場失守

港隊上半場主要依靠艾力士於前線停球搏犯規，而翼鋒徐德帥也偶有突破及傳中，惟未有隊友接應。戰至37分鐘港隊終於失守，伊拉克左路崎角位一次傳中，穆罕拿特阿里在丹尼及羅素夾擊下跳頂，皮球飛向遠柱並笠死葉鴻輝，港隊半場以一球落後。

下半場踢至57分鐘，伊拉克隊長阿馬特伊巴謙（Ahmad Ibrahim Khalaf）在小禁區內接應罰球長傳，但在黃洋力壓下僅僅射高。港隊兩分鐘後獲得反撲機會，由羅拔圖於右路近底線搏得罰球，徐德帥斬入禁區，門前的艾力士於無人看管下頭槌攻門，可惜越位在先。

伊拉克19歲新星穆罕拿特阿里（左）今仗助球隊先開紀錄，這位前鋒現效力卡塔爾球會艾杜希爾。（香港足總）

丹尼再犯天條 港隊兩球見負

下半場中段港隊開始爭取到較多進攻機會，71分鐘陳俊樂扣過伊拉克守衛後起腳，不過射門遭封擋出界。港隊其後由鍾偉強入替艾力士，至78分鐘守將丹尼踢再於禁區內犯天條，伊拉克改由效力意甲阿特蘭大的阿德南（Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi）操刀破網，助伊拉克擴大領先優勢。

港隊尾段有黃威面對空門射失；後備入替的辛祖近門抽射也被撲出，最終力戰以以0：2告負。三場分組賽後港隊僅收穫1分，惟仍以較佳得失球力壓柬埔寨，位列小組第四；伊拉克則升上次席。港隊下輪比賽將輪空，然後會在11月14日回歸主場，在香港大球場迎戰巴林。

艾力士今場成為港足前線支點，踢得甚為辛苦。（路透社）