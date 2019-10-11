【世界盃外圍賽】中國主場7球大破關島　武磊艾克森各建一功

中國隊在廣州主場迎戰實力較弱的關島，楊旭個人包辦4球，結果以7球大破關島。入籍箭頭艾克森與效力愛斯賓奴的武磊亦各建一功，另一名入籍兵李可今仗亦在中國球迷面前亮相。

中國隊在廣州天河體育場主場出戰，與業餘球員為骨幹的關島實力當然有明顯差距。國足在開賽6分鐘由楊旭撞射破網，為大勝揭開序幕，及後武磊個人表演扭過兩名守衛勁射入網，在16分鐘已領先兩球。國足未有放軟手腳，楊旭及後在31分鐘完成「大四喜」，成為國足史上第2多入球的球員，加上吳曦在補時階段頭槌得手，遙遙領先6球返回更衣室。

下半場戰況未如上半場的一面倒，武磊曾施展倒掛攻門，而另一入籍兵李可下半場亦首度亮相。直至75分鐘，艾克森在門前補射入網，錦上添花，結果中國以7球大破關島，在世界盃外圍賽亞洲區次圈A組兩戰全勝，高踞榜首。

艾克森為國足攻入第7個入球後，親吻球衣上的國旗。（視覺中國）

中國隊4名建功球員（按圖放大）

中國隊主帥納比對球隊整體表現感滿意，未有因對手實力稍遜而鬆懈，「球隊在比賽或訓練同樣態度專注，在攻守上同樣相當積極，亦未有輕視對手，所以我滿意球隊今仗的發揮。」

「武球王」武磊戰至下半場中段便退下火線，納比表示希望他稍作休息，更大讚他是隊中最佳的球員，「武磊從歐洲回來出戰，對體能有一定的消耗，在大局已定的情況下可給予他時間休息。武磊是隊中至關重要的球員，他是中國最佳的球員，所以他到歐洲聯賽效力。」

國足主帥納比對球隊未有鬆懈感滿意。（視覺中國）

從西班牙歸隊的武磊在今仗亦有進帳。（視覺中國）

武磊賽後表示，希望以西甲效力的經驗，協助國足再次打入世界盃決賽周，「球隊取勝是最重要的一點，而我們做到了，我知道國內球迷對我的期望相當高，希望我可以以自己的能力協助球隊，實現再度打入世界盃決賽周的目標。」

武磊在下半場施展倒掛惜無功而還。（視覺中國）