【港足日與夜．謝東尼1】親歷香港足球黃金年代　領隊為何存在？

在英超等外國球壇，我們常稱呼部份名帥為「領隊（Manager）」，就像曼城的哥迪奧拿及利物浦的高普；然而在同一個聯賽，阿仙奴的艾馬利及車路士名宿林柏特，卻是「主教練（Head Coach）」。究竟兩者有甚麼分別，球迷們又能夠分得清嗎？ 在80年代成為香港首位職業球隊領隊的謝東尼，當年助寶路華於3季內6奪錦標，由他向大家一一細說或許最適合不過。

謝東尼於1970年代初加入新聞行業，曾任突發記者、體育記者、編輯等職位，一度服務於英文星報、英文中國郵報及英文虎報等報章工作，期間在星島日報撰寫足球專欄，被譽為「70年代最佳球評家」。

在經歷11年記者生涯後，雖然沒管理球隊的經驗，但Tony發現外國球壇實行領隊為主導的制度，認為可從中參考並加以改革。因此他決定接受班主黃創保邀請加入寶路華，於1981至1982球季成香港首位職業球隊領隊。寶路華在Tony的帶領下成績斐然，連續於81/82與82/83球季取得總督盃及足總盃，3年內共奪得6項錦標，成為一時佳話。

寶路華班主黃創保（左）、領隊謝東尼（中）及教練韋利（右），攝於1984年5月宴請曼聯晚會上。（受訪者提供）

每樣教練要做的事需得領隊同意，而領隊想做的也先要跟教練討論。 前寶路華領隊 謝東尼

領隊跟教練的分別

當年寶路華的架構下，只有領隊Tony、其親自聘用的蘇格蘭籍教練韋利（Ron Wylie），及擔任助教的張子岱。Tony日常工作便是從宏觀上管理球隊，處理問題牽涉範圍甚廣，「早上跟教練在寫字樓談論訓練計劃及內容，分析戰術及檢討；有時要到足總開會，也要處理華人跟洋人相處等問題。」

現任熱刺領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino），加盟球隊初期便只獲得主教練頭銜，直至2016年續約時才轉任領隊，他曾說過以下的話，「若你是領隊，你決定球會的很多事務，不單是指導球隊；但若只是主教練，你的責任只在於訓練、令球員進步及取得好成績。」

排陣、戰術、如何處理自由球、臨場換人，一切雖都是教練控制的範疇，但相信有打過電玩《FIFA》「領隊模式」或《Football Manager》的讀者會明白，領隊需要管理的事務極多，他才是真正操縱大權的人。Tony說：「操練時我甚少發聲，權力在教練手上。可是若說全盤訓練計劃、戰略部署等，我也會跟主教練交換意見。每樣教練要做的事需得我同意，而我想做的也先要跟他相討。」

熱刺領隊普捷天奴在加盟初期只是主教練，惟近年續約時轉任領隊。（Getty Images）

簡單來說，前曼聯領隊費格遜，便是由一人掌管整支球隊的最佳例子，那些年他除訓練、買賣球員外，連球員私生活也管教。至於另一支英超球會車路士，現今起用的則是教練權限僅止於場內的管理模式。球隊由老臣子大衛班納特（David Barnard）出任足球總監，無論是干地、沙利或林柏特，也只是獲委任「主教練」一職。

當年操控曼聯生死大權的費格遜，對球員私生活規管甚嚴，更會公開批評個別球員。（Getty Images）

沙利跟阿列沙巴拿加的換人鬧劇，顯示出主教練跟領隊在權威上的分野。（路透社）

若主帥根本沒話事權，球員或不會服從指示，隊中紀律及合作性會變差。 前寶路華領隊 謝東尼

領隊模式掌控大權 有助提升球員紀律？

還記得今年2月上演的英格蘭聯賽盃決賽，車路士門將阿列沙巴拿加的換人鬧劇嗎？時任主帥沙利雖當場發火，但事後還是以「誤會」為由解話，繼續起用這位守門員。試想想若情境發生在費格遜時代的曼聯，故事走向會如此嗎？

Tony認為領隊集權模式的最大好處，在於能提高球員的紀律性，否則主帥根本沒有話事權，即使球員態度有問題，他也只能跟從老闆指示，派遣對方出場。「一定要有決定球員去留或賞罰的權力，若球員有老闆撐腰，操練時便會懶散或不聽從教練指示，隊中紀律及合作性定必變差。球員不可推卸責任，要了解行為將影響自己及隊友，這才是應有的職業態度。」

謝東尼（前排右二）透露當年答應出任寶路華領隊的首要條件，便是要求在球員去留上取得話事權，並訂立各種規條，有助改善球員間的紀律性。（受訪者提供）

前寶路華領隊謝東尼的新書《足球的樂趣》最近出版，他以輕鬆手法展示足球深層意義及其內在的藝術精神，「這不是批評或講述歷史的書籍，而是希望以另一種形式跟球迷溝通。」

領隊身負多任 分身不暇致反效果？

可是對於這個傳統的管理模式，近年在英國也引起爭論，於2015至2016年曾短暫執教華倫西亞的曼聯名宿加利尼維利指：「若教練每日、每分鐘都參與球隊訓練，思考正選十一人及戰術部署，他們如何還有時間去想下季簽哪一位球員？」

他又以數據支持這論點，「現在一名頂級聯賽主帥（領隊或主教練）的平均任期是13個月。一般球會需要為未來3至4年打算，若每隔13個月便辭退掌管所有事務的領隊，球會發展還有穩定性嗎？」

若教練每日參與球隊訓練，分析對手及部署戰術，他們還有時間去考慮簽下哪位新球員嗎？ 曼聯名宿 加利尼維利

現今英超主帥，誰是領隊？誰是主教練？（按圖放大）

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最近曼聯領隊蘇斯克查也無法處理連加特及華舒福等場外紀律問題，意味有話事權也不代表能令球員服從。在現今講求科技化、專業化的足球世界內，「萬能」領隊的模式正逐漸脫節，即使冠以「領隊」頭銜，將主帥角色及責任分工，才是大勢所趨。

Tony也表示認同，「只是羅致新球員一環，便要求負責人清楚了解潛在人選，可能要多次飛到現場觀看表現，又要相談合約細節，這又如何兼顧其他工作呢？所以加入足球總監、技術總監等也無可厚非。」

謝東尼認為當年在寶路華的領隊模式，或許在現今足球正慢慢脫節。詳細分工，各方面才能做到最好。（袁志浩攝）

管理層應堅持一套模式，勿輕易改變策略，上位者也有聆聽及理解屬下的責任。 前寶路華領隊 謝東尼

分工模式講求信任

在分工模式下，買賣球員由足球總監等高層決定，新加盟球員或非教練最心儀球員，有時他更需要強行將新球員放在陣中，以符合高層要求。在權力被削弱下，球迷們卻同樣對教練抱有極大期望，假若成績不如理想，面對球迷嚴苛批評的是教練而非管理層。這無疑是有冤無路訴，終容易引起教練跟球會高層不合，甚至公開大數球會不是。

Tony認為這種模式雖有缺陷，但只要雙方有良好的溝通及信任，便可行之有效，「管理層若選擇了一套模式，便應該堅持到底，勿輕易中途改變策略，否則只會減低彼此信任及引起爭鬥；上任者也有聆聽及理解屬下的責任。就像現在車路士的林伯特一樣，他清楚知道自己只能起用手上的球員，管理層也不會因成績而辭退他，大家理念一致的話，自然成功。」

往日領隊模式助Tony在寶路華取得成功，但時至今日，本地波又適合那一種管理架構？老細足球在香港仍有機會成功嗎？下一集我們會詳細探討。