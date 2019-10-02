【港足日與夜．王淑芬】源自三浦知良的嚴謹　放下光環　擔起使命

去屆「香港足球先生」伊高沙托尼得獎後升價十倍，一躍龍門獲內地「富豪球會」青睞，傳聞以近30萬港元月薪加盟。相反，同一屆「香港足球小姐」王淑芬獲獎後卻退出港隊，卸下球會隊長臂章，繼續於足球學校擔任教練。 「我不太愛當焦點，還是做配角較好。」她謙虛地道。 從日本傳奇三浦知良身上偷師，或許是她「長青」的原因之一。她擁有跟對方一樣的感染力，以認真嚴謹的態度待已待人，堅負向下一代傳承足球夢的使命。 攝影：高仲明

「我仍然熱愛足球，就如日本著名球員三浦知良一樣。」記得王淑芬獲頒首屆香港足球小姐的那個晚上，她的得獎感言如是說。

由10歲接觸足球起，王淑芬便留意到在日本發光發熱的三浦知良，這位前鋒年輕時固然球技非凡，但年屆52歲的他今年仍為J2球隊橫濱FC披甲，打破由自己保持的日本職業聯賽最年長上陣紀錄。王淑芬的私家車上都印有橫濱FC的貼紙，她自小便視對方為偶像，去年尾到日本旅行時，更專誠入場見證這位傳奇射手出賽。

王淑芬到日本親身觀看偶像三浦知良比賽，平日嚴謹認真的教練也變成小球迷。（受訪者提供）

三浦知良即使玩馬騮搶球也很積極，沒擺出老大哥姿態，哪管只上陣幾分鐘，他傳失也會向隊友致歉。

精華看不到的自律 三浦知良的教誨

「為何他到了這年紀仍可立足？外界看來很容易，其實他在背後付出了很多。」

日本媒體多次報道三浦知良極度自律的生活方式，每日早睡早起，時間就像鬧鐘一樣精準；他也嚴控飲食，保持「高蛋白低脂」原則，即使吃意粉亦只以橄欖油及鹽調味。這種專業態度令他的職業生涯能延續至今，王淑芬也認同：「現場看到他就算熱身玩馬騮搶球也很積極，即管只上陣幾分鐘也相當認真，傳失會向隊友致歉，沒有擺出一副老大哥姿態，這些都是精華片段及賽果看不到的。」

三浦知良的精神深深影響着王淑芬，以往她為爭取入選港隊而日日健身、每早起床後跑步、訂立晚上9時後禁食的規則。現時她仍堅持節食、每餐少肉多菜，每晚11時前入睡避免捱夜，也不酒不煙。雖然上了年紀，她比賽時仍能以體能及速度壓制年青球員，有因才有果，「其實自己也很爭扎，往後要維持這種健康生活，還是放棄並享受生活？可是睇波便會『腳痕』，想起三浦這個榜樣——當球員要有要求，才能堅持到最後。」

王淑芬以自身為榜樣，助香港培養未來棟樑。（高仲明攝）

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我並非不愛入球，而是希望球隊取勝。入球只是負責執行最後一個任務的人，過程中大家也有付出。

愛己先愛人 字典裏再沒「自私」

除了三浦知良，王淑芬也獨愛那些較不起眼的球員，利物浦通天老倌占士米拿、在曼聯從翼鋒轉打後衛的艾殊利楊格等，每位都實而不華，「他們肯定並非主角，但永遠也是球隊一分子。焦點球星也需要有綠葉襯托，總要有人願意無私奉獻，球隊才能成功。」

她也是這種照顧別人比自己多的人，贏得首屆足球小姐獎項，她卻笑言最開心便是用獎金跟好友吃飯。「不太愛當焦點，還是做配角較好。曾着重輸贏、妒忌隊友，但發現愈想得到便愈沒有結果，反而放開去做有意外收穫。」

年少時的王淑芬原來亦是個沒紀律、發脾氣罵隊友的球員，跟眼前的這位成熟穩重的教練大相徑庭。她說自擔任教練後，望向球員建立榜樣，所以更重視旁人感受，場上也變得大公無私，「我並非不愛入球，只是希望球隊取勝。入球只是負責執行最後一個任務的人，但其實過程中大家都有付出。」

雖然在車路士足校工作，背囊上的扣章卻「出賣」了王淑芬，她原來是位曼聯球迷。（高仲明攝）

當主角或配角也沒問題，但希望有隊友可承擔，這樣才能增強自信。

放低光環 恨鐵不成鋼

辦公室電腦旁放滿一個又一個襟章，是王淑芬自1997年起為港隊出征的印記。她雖曾於2014年首度退出港隊，卻又在今年4月回歸助港隊參加東京奧運女足亞洲區外圍賽，如今獲獎後也沒放大頭上的光環，決意再退出港隊，今季也將卸下愉園隊長臂章。雖說成為足球小姐後需負起宣揚女足的責任，但也不代表一定要留戀虛榮或地位。

她只是選擇以另一種方法達成任務而已，更多的是她抱着「恨鐵不成鋼」的心態，「最主要是體力難以支撐港隊角色，加上這位置也有其他人選，由年青球員頂上對發展更有幫助。球會方面，當主角或配角對我來說也沒問題，但希望有其他隊友可承擔，這樣她們才能提升自信，在場上更專注比賽。」

王淑芬去季以隊長身份帶領愉園女足首奪甲組聯賽冠軍，惟她今屆將不再擔任隊長。（資料圖片）

教練是門專業，並非『阿豬阿狗』也能做，既然選擇由興趣變職業，這便是我的使命。

尊重職業 年少經歷激起使命感

在港隊的經歷已足夠好好回味，她是時候往另一方面發展。自8年前加入車路士足球學校（香港）工作，王淑芬現時擔任球會U12主教練，每周工作6天，每日由上午10時忙到晚上10時，行程排得密密麻麻。「整天都跟足球有關，也厭悶的時候，但如果仍熱愛足球，這感覺很快便會消失。」

王淑芬不諳電腦，卻經常上網參考外國練習片段，堅持以手抄方式寫下多份教案；她英語能力一般，也硬着頭皮跟外籍教練溝通；她自言性格「坐唔定」，亦甘願坐在辦公室內為小球員訂新球衣及報名參賽。

一切是愛還是責任？「每份工也有困難，但我很喜歡挑戰自己。教練這份工作是專業，並非『阿豬阿狗』也能做，要建立一種有知識的形象，也同時是球員的榜樣。我讀書成績不好，既然選擇由興趣變職業，這便是我的使命。」

了解王淑芬的日常（按圖放大）

早上10時返到位於觀塘的足球學校辦公室開始工作。（高仲明攝）

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這份使命感的來源，跟王淑芬心中一個遺憾有關。

因傳統對女生溫柔斯文的觀念，父母自少便反對王淑芬踢足球，曾以體罰、禁錮在家等形式阻止她到球場，雖然兩老在她畢業後逐漸接受事實，卻始終未曾入場親眼觀賽。王母現時患病、王父則已仙遊，這個夢似乎一生也難以實現，藏在心內的感慨讓她深深體會父母支持的重要性。「球員雖多，但有潛質的不多，他們需從小發掘及培養。作為教練，不希望失去任何一位好球員。」

她會勸導球員於休息時先完成功課，為晚上練波騰出時間，以爭取家人認同。而她的教學理念也隨之而改變，「首先希望他們熱愛足球。現今大部份小朋友也受保護，所以團隊合作跟紀律較勝負重要，這對他未來待人處事也有幫助。我不要求他們球技十分出眾，但不可以沒球品。」

辦公室的枱頭放滿跟U12球員的合照，可見他對小球員的重視。（高仲明攝）

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不知球員的未來是如何，希望他們可入選港隊、回饋香港足球，令我這份榮譽感更高。

攜手成長 願榮譽歸球員

辦公室座位旁都擺滿王淑芬跟這班小球員的合照，他們一起相處近4年，大時大節跟生日都有聚會，球員們會結伴入場支持教練比賽，失落時也發短訊互相安慰，雙方就像親密的朋友。

他們到過日本、英國與葡萄牙等地比賽及集訓，球員曾因大敗予同齡的歐洲球隊而落淚，卻明白天外有天的道理，「他們沒有放棄，緊接賽事成功達成取得入球的目標，那一刻很開心。他們理解跟世界的差距，家長也看到外國人如何支持子女，那一趟旅程深刻，也很值得。」

小球員從8歲起便由王淑芬帶領，球隊曾多次出外參賽及集訓，建立深厚感情。（受訪者提供）

花盡心血籌備練習，學員卻未達到預期效果，這亦會讓王淑芬感到灰心，惟在放棄邊緣爭扎之際，是這些關係令她重新振作起來。訪問當日她場外跟學生打成一片，碰面時會摸摸他們的頭、逐一擊掌，關心對方近況，進行熱身前又大唱「Baby Shark」搞氣氛；不過當練習正式開始，她又嚴厲地作出提點。

因此球員跟家長們都視她為「熱血教練」，說不論她去到哪裏，也會跟隨當她的學生。「很感動，但這都是Bonus。最重要是整個團隊一起成長，不知他們將來會是如何，希望有日可以入選港隊，回饋香港足球，令我這份榮譽感更高。」

在路上遇上剛放學的學員，王淑芬也很關心他們的生活，問道：「今日番學點呀？」（高仲明攝）

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「踢波跟教波，你會如何選擇？」我問。

王淑芬笑着指，會毫不猶豫地選擇前者，只因在場上她不必兼顧太多，無拘無束地奔馳，可以舒緩整日疲憊的心情。所以年齡對「80後」的她來說只是數字，她的心態仍很年青，跟三浦知良一樣，暫沒有掛靴的打算。「即使退出本地頂級賽事，也可能踢乙組或街場，若我仍可跑動，絕不會離開足球。」

12，王淑芬一直都穿起12號球衣，她透露是在前香港女足主教練陳淑芝手上接過這號碼。「這是我的幸運號碼，Miss Chan是我最尊敬的人，她退役時交到我手中，希望可以繼續傳承下去。」（高仲明攝）

我可以，大家也可以。

在今年初重返港隊之時，她曾說過即使自己退下來，年青球員也必須有實力才能接班。所以她的最大希望，便是下一代能擁有更遠大的抱負，「我可以，大家也可以。既然你選擇足球，便應盡力力協助女足，同時感染更多年青球員。目標不應是贏盡香港聯賽，而是向歐洲或東南亞球隊學習，收窄彼此距離。」

三浦知良最令人尊敬之處，便是他那股能感染隊友的氣場，而王淑芬在一班女足球員心目中也正扮演着同樣角色。她是球員及隊友口中的「Miss Wong」，也是首位香港足球小姐。