【港足專題】從柬埔寨進步看香港青訓　正視問題尋找出路

每屆世界盃亞洲區外圍賽，都是港足測試自己、見識鄰近國家足球水平的機會。港足今月初作客世界排名170位的柬埔寨，遭對手以1：1迫和，球員們體會到甚麼？ 「學如逆水行舟，不進則退」，或許結果並非代表港足退步，而是柬埔寨進步神速而已。在經濟及環境條件明顯較低之下，柬軍為何能逐漸追上港足步伐？香港足球又可做點甚麼？ 兩位有份作客柬埔寨的港足年青球員徐宏傑及孫銘謙，有他們各自的看法。

自從前日本國腳本田圭佑上年8月起執教柬埔寨，他與副手菲歷斯銳意改革，9月世盃外大軍名單中，兩人放棄徵召人氣球星帆榙納加（Chan Vathanaka），以多位U23球員組軍。記者早前在柬埔寨金邊採訪時，曾就此詢問球迷意見，有人認為選兵應以狀態為主要考慮，認同教練需作出取捨，「我們知道柬埔寨需要建立一支強大且以狀態為基礎的球隊。球員若想入選，便要自己爭取，作為『真』球迷，我認為這沒有問題。」

本田圭佑（右）因欠缺國家隊主教練所需牌照，名義上只能擔任柬埔寨領隊，主教練一職由副手菲歷斯出任。（資料圖片）

發展需要過程，當定下遠大目標，就毋須太注重眼前成績。 柬埔寨球迷

值得留意的是，柬埔寨陣中並沒有入籍球員，且重用年輕球員也有根據。柬埔寨青年梯隊近年成績穩步上揚，今年8月的U18東南亞青年足球錦標賽中，柬埔寨就先後擊敗近年進步極大的越南及泰國，創造出球迷意想不到的佳績。球迷自然表態支持：「無論是否願意，也不能否定年青球員就是未來。我當然想取勝，但這需要經歷一些過程，當定下了更遠大的目標，就毋須太注重眼前的成績。」

柬埔寨青年梯隊近年成績穩步上揚，成年隊重用小將，獲得球迷及足總普遍認同。（資料圖片）

一）選兵準則 未來、成績二揀一？

柬埔寨目標明確，以「未來」為重心；對比起香港隊，究竟選將前提是為了將來，還是眼前成績？

從麥柏倫在友賽中華台北前首度公布的初選名單來看，這位芬蘭籍主帥願意向年青球員提供機會，羅梓駿、孫銘謙、袁皓俊等，都是首度獲大港腳徵召，最終部份球員亦獲派上場。可是麥柏倫近期在接受其他媒體訪問中談及，足總希望他以取得成績為首要任務，因此在這次世盃外徵召了不少具經驗球員。

港足目前防線上仍依重入籍兵，能勝任後防多個位置的徐宏傑是少有站穩正選的年青球員。（資料圖片）

老將入籍兵自有作用

港隊近年雖引入年青球員，惟防守線上老將佔的比例較多；相反柬埔寨守衛兼隊長維素爾(Soeuy Visal)，年僅24歲已曾代表國家隊出戰近50場賽事。22歲的徐宏傑，是這次世盃外港隊正選後防線中唯一較年輕的球員，至今代表香港成年隊的次數暫時仍是個位數，他說：「柬埔寨強調團結，整體執行力要夠強；港隊有入籍兵也很團結，他們也是香港人，只要合乎球隊踢法便沒有問題。不過，始終數年後我們是當打之齡，年青球員需要更多機會、時間去磨合。」

港隊小將孫銘謙被視為港足近年重點培訓對象，他卻認為香港沒必要完全效法柬軍的選兵準則，「年青球員在場上很容易慌亂起來，有老將提場作定海神針，把球傳給他們也感覺更安定；若全隊由年輕球員組成，只會自亂陣腳，踢不出部署及效果。」

足總、球員跟球迷看法未必一致。本地球迷在選兵問題上意見兩極，當教練派遣老將，部份球迷會認為教練不重視培育接班人；若教練重用小將卻落敗，又會遭球迷批評用人不當。若說柬埔寨的進步是來自球迷跟足總的支持，香港在這方面或許需要一個更一致、更鮮明的長遠目標。

港足世盃外作客柬埔寨圖輯（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

犯錯與否並不重要，如果你們勇於踢出自己的風格，我就會尊重你。 柬埔寨領隊 本田圭佑

二）心態影響踢法？

「柬埔寨很放膽用波，各個球員都能配合。我們在速度及體能上輸蝕，球員踢到抽筋。」徐宏傑這樣評價柬埔寨的表現。相信有觀看港足對柬埔寨的球迷，都對其傳球入楔踢法印象深刻。柬軍全場大部份時間控制球賽，利用走位與組織撕開港隊防線，若非埋門一腳欠奉，或可再攻破港隊大門。「本田除選用更多小將，他也帶給柬埔寨不一樣的踢法。球員們的思維改變了，更有信心去短傳、控制皮球。這或許是我們進步的原因，也是球迷渴望看見的。」柬埔寨球迷如是說。

無論是首圈鬥巴基斯坦、次圈迎戰香港及巴林，柬軍面對壓迫依然堅持踢法。外界普遍認為這跟本田圭佑帶來的新戰術風格不無關係，近日這位日籍領隊在社交媒體發放自己激勵球員的片段，他指着自己胸口，向球員強調成功與否，並非全因水平高低：「我們談的是這裏（心態）。犯錯與否並不重要，但如果你們心生恐懼，我會生氣。如果你們勇於踢出自己的風格，我就會尊重你。這就是我們的法則。」

港足球員在迎戰柬埔寨時受制於對方壓逼及快速入楔，部份球員戰至尾段都略現疲態。（資料圖片）

傳球後就仿佛完成任務，沒有走位去讓隊友踢得舒服點；若隊友被偷波，沒想過自己也有責任。 港足小將 孫銘謙

習慣主守 思維存差異

說到懂得激勵球員的主教練，相信香港球迷會想起前港足主帥加利韋特，曾獲這位英籍教練指導的港將，均指他的每一句說話、每一個動作，都能向球員注入無窮信心，令球員面對強敵都自覺可以取勝。韋特曾帶領港足殺入東亞足球錦標賽決賽周，惟其後揮袖而去；接任的麥柏倫外表上雖予人嚴肅的印象，但從作客柬埔寨時可見，他在練習時不斷鼓勵及讚賞球員，比賽前亦會在場邊跟球員圍圈「Team Talk」，球員私下都說他「認真時認真、幽默時幽默」，且對麾下球員投以無比信任。

因此徐宏傑認為，港足在心態上不輸柬埔寨，「或者港隊在控傳方面可更放膽，但我不太認同港足心態比別人差。每次比賽球員落場一定會搏到盡，以伊朗那一場為例，即使實力確實有距離，球員也不會未踢先認輸。」可是他認為港將多年來較擅於踢防守反擊，若控球主攻反而有點不習慣；加上香港青年或學界賽事，球員主要依靠「屈高（身形優勢）」或力量佔優而取勝，鮮少講求風格、組織。若未能自小培養相關的意識及打好基本功，要球員成年後掌握傳控踢法，絕非短時間可做到。

孫銘謙則指港將跟對方有一個小差別，足以造成影響，「柬埔寨球員傳球後會知道下一步應如何走位，但香港部份球員在傳球後，就仿佛完成了的任務，很少走位去讓隊友踢得舒服點；其實隊友接球後又被搶走，也可能是因為傳球者未能提供足夠支援。」

加利韋特（左）是近年最能激勵球員鬥心的港足主帥，曾經每當港足取得入球，球員都會走向這位英籍教練前相擁慶祝。（資料圖片）

麥柏倫於賽前亦會跟球員圍圈激勵士氣。（資料圖片）

那長遠來看，香港應該如何做？

港足主帥麥柏倫在鬥柬埔寨後曾說過，對方踢法是近年發展的成果，並指港足在建立風格上只在起步階段。不過香港政府早於2011年推行為期3年的《鳳凰計劃》，及後由《五年策略計劃》接棒，當中十大重點目標的其中一頂，正是「發展出一套一致的足球風格，並推廣至全港足球發展的不同領域，提升各級別的競技水平」。為何來到《五年計劃》的最後一年，港足仍然是「起步階段」？相反柬埔寨在短短數年間卻能漸見成果，港足應可借鏡。

本田圭佑於柬埔寨成立足球學校，並成為聯賽球隊班主，由下而上改變國家隊踢法。（相片來源：Soltilo Familia Soccer School Cambodia Facebook）

三）青訓系統的啟示

本田圭佑在2016年於柬埔寨成立其足球學校「Soltilo Familia Soccer School」，在全國為年齡介乎4至15歲的小童及青少年提供足球訓練，加上他收購柬埔寨超聯球隊Soltilo Angkor FC成為班主，從下而上為當地足球注入日本系統性訓練元素；而自本田投身柬埔寨足球發展後，引得不少外籍教練加入，攜手為這個東南亞小國帶來轉變。

有柬埔寨球迷認為，本田圭佑建立的青訓系統，不單只講求練習內容，「我們的青年軍能強大起來，是因為本田同時重視球員的飲食、健康，他帶來了各種高科技及科學化的訓練模式。他的經驗也大有幫助，球員能在聯賽中站穩陣腳，聯賽水平提高的話，代表隊自然也會提升實力。」

柬埔寨的足球訓練中心提供食宿及供書教學，自然吸引小朋友投入訓練。柬埔寨發展模式雖不可能照辦煮碗，但香港似乎欠缺願意投資的人，徐宏傑說：「東南亞國定對足球發展應愈來愈重視，政府或持分者對足球的投入，是進步原因之一。若香港足球想進步，政府便應加大投入及關注度。」

孫銘謙近一年由學界跳上港足舞台，他是港隊的重點培訓對象，麥柏倫最近兩次選兵，他皆榜上有名。（資料圖片/梁鵬威攝）

青年聯賽一至兩隊獨大，這些球隊的後備兵可勝任其他球隊的正選，現在卻因欠缺機會而很難進步。 港足小將 孫銘謙

港青訓依重球會 青年聯賽實力懸殊

過往銀禧體育中心（後易名香港體育學院）培養出李健和及歐偉倫等球星，惟足球遭剔出精英項目後出現青黃不接。目前港足由U10至U23共有7個梯隊，不過孫銘謙指青訓上主要依賴球會，「梯隊最小才得10歲，小朋友由6至7歲起訓練，第一步必然是加入球會。球會培養有潛質的球員，足總最後才從中挑選。」

現時多間外國球會在本港設立足球學校，惟大多只屬於「興趣班」性質，很難跟職業足球接軌。孫銘謙更坦言，即使球會也有類似情況發生：「以傑志為例，一個年齡層中可能只有很少球員升上一隊，最主要是一隊沒有太多位置，其他球員只可到較低組別落班。」

孫銘謙認為，香港青訓問題在於青年聯賽，「聯賽有一至兩隊獨大，最好的球員都集中在這些球隊，實力很不平均。獨大球隊的後備兵，在其他隊的話可勝任正選，現在卻因欠缺機會而很難進步。」他表示若其他球隊能有投入更多資源，吸納部份球員，形勢將變得緊湊，相信亦對所有球員成長都有幫助。

足總青少年聯賽球隊實力懸殊，去屆U18組別就曾出現過15：0的賽果。（相片來源：香港足總）

每位主教練風格都不同，往往找到合適踢法，卻沒足夠時間了解及訓練便離職。 港足後衛 徐宏傑

香港青訓應如何入手？

若香港跟隨標準化的青訓系統，又有沒有成功的可能？徐宏傑以日本及韓國為例，指出若各梯隊跟成年隊都建基於同一套踢法，甚至延伸至球會，球員才能適應，「長遠來說香港足球應在青訓系統做起，首先是尋找一套合適的踢法，再從小貫徹地培養；而訓練時數亦應增加，若一周只訓練一至兩課，在基本功及體能上已輸蝕。」孫銘謙補充，足總或可從青苗計劃入手；但他指出這方法亦有壞處：「並非每位球員都適合傳控踢法，這樣做或會埋沒高大衝鋒型的球員，很難取捨。」

不過在實踐層面，香港仍面對兩大難題，首先是足球界缺乏資源，場地方面，縱有將軍澳的足總足球訓練中心為代表隊及球會提供更多場地，仍難以完全提供充裕的場地及增加訓練時數；另外，港隊主帥更替頻繁亦是一大障礙。港足在金判坤兼任主教練及技術總監年代，曾要求男、女子代表隊，無論是成年隊或梯隊，都建立同一套風格，但未見成果，金帥已離隊，繼任的加利韋特到現任的麥柏倫，戰術風格都迴異。徐宏傑稱：「我認為港隊近年停滯不前的原因之一，是主教練轉換得太頻繁。每位教練的踢法與要求都有異，往往找到合適踢法，卻未有足夠時間了解及訓練便離開，否則相信進步會更大。」

新上任的足總主席貝鈞奇，有意為港隊訂立長遠目標，惟連提高港超聯入場人數等多年目標都未實現時，晉身世界盃是否太遙不可及？（資料圖片）

足總主席貝鈞奇早前透露，港隊已訂出打入2034或2038年世界盃決賽周的長遠目標。徐宏傑對此有以下看法：「目標必須具體地去實行，真正行動才算支持。個人而言，目標不應建基於排名上，要讓外界看到我們明顯進步，不再浮浮沉沉。簡單來說是建立一套踢法，像柬埔寨般令人欣賞、讚嘆。」

當鄰近國家水平開始追趕甚至超越香港，盲目追求眼前成績或已不切實際，也許是時候「砍掉重練」，港足年青一輩的聲音，值得掌管香港足球發展者聆聽。

港足主場鬥亞洲一哥伊朗圖輯（按圖放大）