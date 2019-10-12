【澳職】墨爾本勝利門將披限定版0號球衣　宣傳道路安全訊息

0號球衣甚少出現在足球場上，但在澳職墨爾本勝利的門將羅倫斯湯馬士（Lawrence Thomas）卻披上0號球衣上陣，宣傳交通安全的重要性。

墨爾本勝利主場迎戰墨爾本城，今仗「墨爾本打吡」雙方互交白卷，握手言和。今仗為墨爾本勝利把關的門將羅倫斯湯馬士，穿上足球場罕見的0號球衣，並為球隊力保清白之身。

墨爾本勝利在主場與墨爾本城賽和0：0，「墨爾本打吡」握手言和。（Getty Images）

墨爾本勝利門將羅倫斯湯馬士，為宣傳道路安全而改披0號球衣。（Getty Images）

原本穿上20號的羅倫斯湯馬士，並非他球衣上的「2」字脫掉，而是他特意改披0號球衣上陣。墨爾本勝利透過官方網站上載短片，解釋羅倫斯湯馬士為何穿上0號，「在維多利亞州每年超過200人因交通意外而喪命，過千人受傷，使他們往後的人生大受影響，所以我在今仗穿上的0號球衣是希望不再有任何人受交通意外影響。」

羅倫斯湯馬士的0號球衣是「期間限定」，連同今仗內的3場主場聯賽穿上，其後將穿上原本的20號球衣。