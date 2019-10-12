【世界盃外圍賽】港足負伊拉克後返港　陳俊樂：從比賽中尋找答案

周四作客伊拉克出戰世界盃亞洲區外圍賽的香港足球代表隊，終在今日（12日）返港，港隊目前三戰僅得一分，並未敲響勝鼓，港足中場陳俊樂分析球隊不足。

港隊戰畢鬥伊拉克的世盃外後，在香港時間昨晚9時半啟程返港，球員在多哈轉機後，終在今日下午近4時抵埗。經過逾18小時的長征，港隊大部份球員步出接機大堂時都露出疲態，前日踢足全場的後衛唐建文笑言自己仍「暈暈地」。

港隊球員在長途跋涉後返港，部份球員略顯疲態。（袁志浩攝）

球員過於習慣港超節奏

回顧作客一戰，唐文坦言球員始於因長途跋涉而影響體力，但全隊上下已盡情投入比賽，「主守也無可厚非，球員都相信教練部署，可是防線縮得太後，在進攻時應參與及主動多些。」

跟迎戰伊朗一役比較，港隊對伊拉克時減少直接長傳予前鋒停球，多利用中場由守轉攻，並曾創造出具威脅攻勢。港足中場陳俊樂的表現受部份球迷讚賞，他承認球隊在隊形及默契上仍有進步空間，未來應增加進攻套路，「可能習慣了香港的節奏，主守時沒受過太大壓迫，所以面對強隊便沒放膽去猜波。」

首度到訪伊拉克的唐建文指當地球迷十分熱情，會主動揮手及面帶笑容，完全沒感到一絲的緊張氣氛，「感受到他們國家將足球放於第一位。」（袁志浩攝）

港隊仍在摸索踢法

港隊主帥麥柏倫上任半年，領軍已達第四場，他早前曾稱相信港足會在兩年內變得更強，陳俊樂也對此充滿信心，「大家仍在摸索踢法，但開始知道搶波後應如何由守轉攻，可是想做跟做到是兩回事，目前仍未達到要求，需要從訓練及比賽中尋找合適的方法解決。」

他又認為港隊跟亞洲勁旅仍存在鴻溝，「首先是身體質素，第二是用球能力，這是最大分野。他們很有耐性去猜，避免胡亂傳送引致失球，給予對方反擊機會。」

港足此仗在由守轉攻上有改善，但陳俊樂認為仍未足夠。（袁志浩攝）

陳俊樂：中超經歷有助進步

原定下周二跟馬來西亞的友賽雖然取消，但港隊仍會於10月14及15日投入訓練。陳俊樂會在稍後才返回內地跟廣州富力報到，他透露目前雖仍在中超預備組打拚，但中超休戰期間便曾代表一隊在友賽中上陣，會繼續爭取盡快於中超比賽上陣。

他又認為中超經歷有助自己在港隊發揮，「訓練一直跟足中超一隊的強度，分隊賽時節奏很快，自己也要加快場上決定。他們控傳及護球能力很高，這些都讓我可從中學習。」