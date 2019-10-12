【英超】雲迪積克接受小紅軍球員訪問　面對有趣問題哭笑不得

利物浦中堅雲迪積克絕對不少紅軍球迷的偶像，一眾利物浦U8的小朋友有機會訪問該名荷蘭中堅，更大膽地向他提問不少尖銳的問題；面對偶像，亦有小朋友因為害羞而選擇逃避。

雲迪積克在去年加盟利物浦後，以表現俘虜不少紅軍球迷的心，並助球隊奪得歐聯錦標，今年更入選世界足球先生最後三強，登上足球事業高峰。

在球場上，雲迪積克時常為球隊解圍，但面對一眾利物浦U8小球員的提問，雲迪積克亦無以招架這些天真無邪的小朋友，更笑言自己並不擅長回答問題。紅軍一眾小球員看見雲迪積克真人時，大多直呼緊張，但竟然有小朋友表示略有失望，因為他預料受訪的是沙拿而非雲迪積克，但該名小球員仍感到十分滿足。

雲迪積克是利物浦的中流砥柱，僅一季的時間深得球迷的愛戴。（Getty Images）

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小朋友們向雲迪積克提問及不少意想不到的問題，例如全隊中那名球員體味最濃烈，他直言未能回答，因為隊友們也使用上佳的香水；雲迪積克被問到電話簿中最知名的人是誰，他表示是領隊高普，他更應小朋友的要求致電高普，可惜對方未有接電話。當小朋友問到他如何使用薪酬，他語重心長地表示為了掛靴後的生活，所以他儲起大部分人工。

當然，不少問題亦使雲迪積克哭笑不得，例如「你會否摳鼻孔？」﹑「在荷蘭與利物浦兩者中選一個」等問題。其中一名小球員在發問時舉手，問雲迪積克為何這麼出色，但該名小朋友並不認為雲迪積克是個出色的球員，更指他比雲迪積克跑得更快，使該名荷蘭中堅露出喜悅的笑容。

另外，雲迪積克早前代表荷蘭國家隊出戰歐國外，一名父親帶同子女在球員通道與雲迪積克見面，但身穿雲迪積克球衣的女兒，因看見偶像感到害羞而一直擁着父親，不敢轉面望向荷蘭隊長，但女孩的哥哥與雲迪積克交談及擁抱，場面既溫馨又惹笑。