【游泳】何詩蓓再創佳績　國際游泳聯賽第2站　200自快港績近4秒

職業游泳賽事國際游泳聯賽（International Swimming League）在意大利拿不勒斯上演第2站，代表泳隊DC Trident出戰的港將何詩蓓，在女子200米自由泳再創佳績。

ISL為職業賽事，由10月進行至12月，並以泳隊為單位競爭，每隊各有12男12女泳手；共8支參賽泳隊分為2組，每組進行3站賽事，3站常規賽結束後每組最高分的兩支隊伍，可進入12月在拉斯維加斯舉行的決賽。何詩蓓代表的DC Trident屬A組，正參與在意大利拿不勒斯上演的第2站。

何詩蓓在其強項200米自由泳繼續有好表現。（資料圖片）

出戰4項目 200自再封后

何詩蓓在今站首日共參加4項賽事，包括女子50米蛙泳、50米自由泳、200米自由泳及女子4x100米自由泳接力。其中，Siobhan在其強項200自的戰績最為突出，繼首站之後再次獲得第1名，獲得看台上的隊友舉起象徵泳隊的魚叉歡呼。她造出的時間為1分52.01秒，不單較首站成績1分52.88秒快0.87秒，亦連續兩站超越香港短池紀錄（1分55.83秒），今次的戰績較港績快3.82秒之多。不過，由於職業賽事不屬國際泳聯（FINA）認可比賽，其戰績不會獲承認為香港紀錄。

何詩蓓代表DC Trident出戰國際游泳聯賽。（ISL影片截圖）

同時出戰其他項目的何詩蓓，在50蛙獲第5、50自獲第8，在4x100自接力則助DC Trident獲第3名。DC Trident在首日賽事後排第3，在今日的比賽需急起直追。

何詩蓓出戰ISL 200米自由泳片段：