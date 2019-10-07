【游泳】何詩蓓續戰國際游泳聯賽　100自時間快港績近1秒

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國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）美國印第安納波利斯站第二日賽事，代表泳隊DC Trident參賽的港將何詩蓓，在女子100米自由泳再創佳績。

何詩蓓出戰女子100米自由泳，游出52.34秒得第2，第1名為瑞典「蝶后」祖絲唐（Sarah Sjöström），時間為51.76秒。

何詩蓓所造出的時間，較她保持的短池游泳100米自由泳香港紀錄（53.28秒）快0.96秒，她於首日賽事亦在200自游出較香港紀錄快的1分52.88秒獲第1。但由於ISL為職業賽事，並非國際泳聯認可的比賽，故Siobhan造出的時間不會獲認可為香港紀錄。

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何詩蓓早前已取得100自及200自東京奧運資格，明年將為港出戰爭取獎牌。（資料圖片／盧翊銘攝）

ISL為職業賽事，由10月進行至12月，並以泳隊為單位競爭，每隊各有12男12女泳手；共8支參賽泳隊分為2組，每組進行3站賽事，3站常規賽結束後每組最高分的兩支隊伍，可進入12月在拉斯維加斯舉行的決賽。印第安納波利斯站結束後，何詩蓓所屬的DC Trident暫列第3。

何詩蓓出戰ISL 100米自由泳片段：

何詩蓓稍後仍需出戰拿玻里及大學公園兩站賽事。（資料圖片）

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