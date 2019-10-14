【足球熱話】英媒爆泰利購新豪宅　「步行數分鐘」即到布歷治居所

曾效力車路士的泰利與布歷治曾經是好兄弟，但2010年爆出泰利與布歷治前女友搞外遇，二人因而鬧翻。 不過，英國傳媒發現，泰利斥資435萬英鎊於英國薩里郡購買豪宅，與布歷治住所距離只有「數分鐘步行距離」。

泰利及布歷治在2009年一起效力車路士，也是英格蘭國家隊隊友，兩人相當投契感情要好，情同兄弟的二人後來卻因已婚的泰利「偷食」布歷治前女友、法籍模特兒Vanessa Perroncel而鬧翻。

事件於2010年3月曝光，指Perroncel與布歷治在2009年已分手，泰利極速與Perroncel發生關係。泰利最終得到老婆Toni原諒，而布歷治與Perroncel爭撫養權敗訴，後者得到二人的兒子Jaydon的撫養權，布歷治更需每月付6000英鎊贍養費直到兒子年滿18歲。

布歷治與泰利於球會、國家隊都曾是隊友，情同兄弟。（Getty Images）

布歷治一直沒有原諒泰利，比賽對壘時不會與對方握手。（Getty Images）

英國傳媒近日指，現為阿士東維拉副領隊的泰利最近於薩里購下一座18世紀風格的豪宅，與布歷治的住所距離甚近，「只有數分鐘步行距離」，報道中的消息人士更說：「兩人很難不會相遇，他們只有幾分鐘的距離，撞上的時候一定很尷尬吧。」

布歷治2009年夏天已轉投曼城，但每次對車路士，賽前都不會與泰利握手，可想而知就算二人現在已經退役，若在路上遇到，布歷治的反應都一定不會怎樣熱烈。

布歷治現任老婆Frankie。（Getty Images）

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39歲的布歷治2014年10月與歌手Frankie Sandford結婚，育有兩子Parker、Carter，退役後不時都會出演真人騷。至於泰利在2018年退休後，成為了阿士東維拉的副領隊，場外與老婆Toni搞房地產生意相當成功。

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