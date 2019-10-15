【東京奧運】費達拿表明心跡冀戰奧運　「若有獎牌已是非常瘋狂」

年屆38歲的費達拿，職業生涯錦標數目超過100項，但未曾奪得奧運的男子單打金牌。費達拿在東京戰畢與伊斯拿的表演賽後，透露有意明年重臨日本，爭逐奧運單打金牌。

費達拿（Roger Federer）於2000年的悉尼奧運會首度亮相，並已經在男子單打項目殺入4強，惜最終在銅牌戰落敗，未能取得個人首面奧運獎牌。雖然「費天王」自2004年起，連續3屆以頭號種子身份出戰，但同樣無緣奧運金牌，在2012年倫敦奧運單打決賽，不敵主場的梅利，最終獲得一面銀牌，而他在16年的里約奧運因傷缺席，奧運金牌成為少數費達拿未能奪得的獎項。

雖然費達拿未能在單打奪金，但他在08年北京奧運夥拍華雲卡（Stan Wawrinka）代表瑞士出戰雙打，結果初嘗獎牌滋味，奪金而回。

費達拿在12年倫敦奧運最接近冠軍，但在決賽不敵梅利。（資料圖片／Getty Images）

費達拿4屆出戰奧運會的戰績（按圖放大）

20次大滿貫得主﹑職業生涯曾奪102項ATP錦標的費達拿，不少謠言流傳他即將高掛球拍。費達拿與伊斯拿（John Isner）在東京上演表演賽後，他透露希望出戰來年的東京奧運，「我清楚知道自己希望再度出戰奧運，但我不清楚來年身體狀況能否應付奧運，所以我需要重新考慮來年的賽程，因為我不再年輕。我與團隊宣布希望來年在奧運場上角逐，我相信在東京宣布這個消息最好不過，我現時感到相當興奮。」

今年再度出戰法網的費達拿，表示來年需要為東京奧運重新安排賽程。（資料圖片／Getty Images）

費達拿若躋身來年的東京奧運，將會他是第5次出戰奧運。談及來年爭金的機會時，費達拿直言若果奪金將會是十分瘋狂的一件事，「不少人認為我需要一面單打金牌放進我的獎牌櫃中，老實說，我不希望有太多壓力，我只期望自己傾盡全力，若果躋身最後階段嘗試衝擊獎牌，已經是非常瘋狂，更何況奪金。」

每屆奧運會對他亦充滿意義，因為當年他與妻子在悉尼奧運結良緣，並首次親吻，所以去屆因傷未能參與奧運，使他與妻子感到十分失望。